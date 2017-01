Sofia Vergara / Video: la gaffe della star di Modern Family ai Golden Globes 2017. Finzione o realtà? (oggi, 9 gennaio 2017)

SOFIA VERGARA, LA GAFFE DELLA STAR DI MODERN FAMILY AI GOLDEN GLOBES 2017 (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Ha fatto sorridere tutti Sofia Vergara, la stupenda attrice di Modern Family, quando ha fatto una piccola gaffe ai Golden Globes 2017. Sofia stava introducendo le tre figlie di Sylvester Stallone, quando, invece di dire "anno" (year in inglese), ha detto "anale". Correggendosi, si è sbagliata un'altra volta e ha detto "ano". "La Hollywood Foreign Press Association ha una tradizione anale... Non intendevo... hanno una tradizione ano... Hanno una tradizione in cui ogni anno scelgono figli di interpreti celebri per aiutare durante la presentazione e consegna dei premi. Quest'anno i doveri di Miss Golden Globes saranno compiuti dalle tre belle figlie di Sylvester Stallone e Jennifer Flavin, Scarlet, Sistine e Sophia Stallone", ha detto Sofia Vergara sul palco dei Golden Globes 2017. La sua battuta ha già suscitato molte polemiche e sono in molti a chiedersi se l'abbia fatto apposta o meno.

SOFIA VERGARA, LA GAFFE DELLA STAR DI MODERN FAMILY AI GOLDEN GLOBES 2017, FINZIONE O REALTÀ? (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Sono in molti a chiedersi se la gaffe di Sofia Vergara ai Golden Globes 2017 sia stata voluta o se sia stata frutto di un lapsus. Piacerebbe a molti che fosse stato un errore accidentale ma non è così, dato che Sofia Vergara aveva praticamente annunciato che avrebbe fatto uno scherzo. "Sembro sola dietro le quinte, ma stavo cercando di inventare il mio scherzo dell'ano hahhahha!!!!", ha scritto su Instagram. Di origini colombiane, Sofia Vergara viene spesso presa in giro - ovviamente in modo bonario - per il suo forte accento, tanto che il suo personaggio di Modern Family gioca proprio sulla sua incapacità a parlare correntemente l'americano. Sofia Vergara non ha avuto un lapsus quindi, ma ha solo fatto uno sherzo ai fan e al pubblico dei Golden Globes: e la sua operazione è effettivamente riuscita dato che tutti hanno riso e sui giornali non si parla d'altro! Clicca qui per vedere il video di Sofia Vergara.

