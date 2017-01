STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO AL CENTRO DI UN TRIANGOLO MEDIATICO? (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - I fan di Stefano De Martino, nonostante sia già passato più di un anno dalla separazione, non si arrendono e, forti delle ultime dichiarazioni, sperano che prima o poi il ballerino e supporter di Amici possa riconquistare l’amore della sua ex, la showgirl Belen Rodriguez. Le eloquenti foto pubblicate negli ultimi giorni dal settimanale “Chi” hanno infatti svelato al pubblico che fra i due ex il rapporto è attualmente sereno e, contrariamente a ciò che si pensava, non mancano gli sguardi di intesa. Secondo i bene informati, tutta questa storia avrebbe infastidito Andrea Iannone, attuale fidanzato di Belen Rodriguez, stufo di essere al centro di un triangolo mediatico spesso ingigantito dal gossip e dai tanti pettegolezzi che ogni giorno circolano in rete. Stefano De Martino, in ogni caso, non ha espresso alcun commento sulla faccenda e sul suo profilo social ufficiale le uniche foto che lo legano alla sua ex sono quelle che lo ritraggono assieme al piccolo Santiago. Nella giornata di ieri, intanto, alcuni follower hanno notato che Belen Rodriguez, nonostantei passia vanti fatti nell'ultimo periodo, non segue più il suo ex su Instagram."Belen perché hai tolto il follow a Stefano? Fino a ieri c'era", ha scritto un utente più attento fra le risposte di un'immagine postata dalla showgirl. Quale sarà il motivo di questo nuovo cambio di rotta da parte della sua ex?

