THIS IS US / Anticipazioni puntata 9 gennaio 2017: Randall scopre la verità su Rebecca e William!

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, intitolato "Tradizioni di famiglia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel passato, la lavatrice di Rebecca (Mandy Moore) è uno degli argomenti di discussione fra la moglie e Jack (Milo Ventimiglia), così come il cambio di arredamento. Quando erano adolescenti, Randall (Sterling K. Brown) e Kevin (Justin Hartley) non andavano molto d'accordo, tanto che quest'ultimo un giorno ha deciso di trasferirsi in cantina, pur di non dormire con il fratello. La competizione fra i due continua ancora oggi, evidente anche agli occhi di Beth (Susan Kelechi Watson), che puntualizza al marito come non rimanga mai da solo con Kevin. Poco prima di un pranzo con la moglie, Randall scopre che pranzerà da solo con il fratello, creando una situazione di imbarazzo. L'orgoglio però gli impedisce di abbandonare anche questa gara. Intanto, Kate (Chrissy Metz) scopre di aver perso solo mezzo kg e fugge dall'incontro quando Toby (Chris Sullivan) viene invece celebrato per aver raggiunto il risultato del trimestre. Dopo averlo cercato a lungo, scopre che il fidanzato si è abbuffato ed ha deciso di interrompere la dieta. Teme che la loro relazone non potrà funzionare, ma Toby le assicura che non cambierà nulla. Anni prima, Randall chiede alla sorella perché Kevin lo odi così tanto, ma Kate lo spinge a trovare un punto d'accordo con il fratello. Kevin richiede invece a Randall di lasciarlo da solo perché ha voluto un'altra stanza proprio per stargli lontano. Nel presente, Beth ha modo di passare del tempo con il suocero, grazie ad una cura alternativa per il dolore di William (Ron Cephas Jones). Nel frattempo, Kevin decide di abbandonare la cena quando scopre che Randall non ha mai visto il suo show, mentre Kate accetta che Toby prenda il dolce solo perché non vuole che le nasconda le abbuffate. Nel passato, Randall aggredisce Kevin durante una partita di rugby, approfittando di un'azione sul campo. Nel presente, Kevin accusa Randall di aver sempre avuto le attenzioni della madre, mentre il fratello lo accusa di averlo sempre trattato come un cane. Intanto, William rivela per sbaglio l'accordo fatto con Rebecca in passato, mentre Kate si ferma in una stazione per fare benzina e si sente di nuovo sul punto di cedere. Beth vorrebbe dire tutto al marito, ma William le ricorda che lo distruggerebbe dato il tipo di rapporto che ha con Rebecca. La donna decide comunque di contattare la suocera. Dopo un breve confronto, Kevin invita Randall a guardare alcune puntate del suo vecchio show.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "TRADIZIONI DI FAMIGLIA" - La verità sull'incontro fra Rebecca e William sta per essere smascherata. La famiglia affronta la festa del Ringraziamento, la preferita da Randall, con un umore diverso da quello previsto. Beth cerca di convincere la suocera a parlare al più presto con Randall, temendo il peggio, che alla fine si realizza. Nel frattempo, Kate si trova ancora in aereo a causa di un ritardo del volo e subito dopo aver vissuto una forte turbolenza, capisce che sta perdendo solo tempo prezioso. Quando arriverà finalmente a casa del fratello la situazione sarà ormai inevitabilmente compromessa.

