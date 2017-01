Tom Ford/ Candidato come miglior regista per Animali notturni (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

TOM FORD, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR REGISTA PER IL FILM ANIMALI NOTTURNI (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Tra i grandi artisti in lista ai Golden Globes 2017 c'è anche Tom Ford, regista, designer e sceneggiatore statunitense, in gara per il premio come Miglior Regista per il film Animali Notturni (Nocturnal Animals). Tom Ford, il cui vero nome è Thomas Carlyle Ford è nato ad Austin nel 1961. Il trampolino di lancio della sua carriera internazionale è stato il suo enorme successo lavorativo come direttore del design prima e creative director poi, della famosa casa di moda Gucci. A soli 17 anni si trasferisce a New York dove frequenta, in contemporanea, una prestigiosa scuola di design e la New York University dove studia storia dell'arte. In quel periodo conosce Andy Warhol, avanguardista della pop art ed uno dei più famosi artisti del Novecento. Tom Ford da vero e proprio guru della moda internazionale, è sempre rimasto in contatto con il mondo del cinema di Hollywood. Nel 2008 ha curato l'abbigliamento del personaggio di James Bond. Nello stesso anno, fa il suo debutto come regista con il film A single man, pellicola che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica. Il film con in quale è in concorso ai Golden Globe è stato premiato con il Gran Premio della Giuria alla 73° Mostra del Cinema di Venezia.

TOM FORD, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR REGISTA PER IL FILM ANIMALI NOTTURNI (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Animali Notturni è il secondo film diretto da Tom Ford che si presenta ai Golden Globe 2017 come miglior regista. La trama della pellicola è un racconto nel racconto. L'intero film narra principalmente il contenuto di un romanzo letto dalla protagonista, Susan, inviatole dal suo ex marito, che ormai non vede più da vent'anni. Il romanzo, dal titolo Animali Notturni (animale notturno è il soprannome dato a Susan dal suo ex marito), si rivelerà essere un thriller i cui personaggi non sono altro che le proiezioni di Susan e del suo ex. Il film è tratto dal romanzo di Austin Whright, dal titolo Tony and Susan.

In un'intervista rilasciata in occasione della sua permanenza a Venezia, Tom Ford ha ammesso che, in qualche modo il suo ultimo film, parla un pò di lui e di cosa accade quando lasci andare via le persone che ami. Il vero e proprio messaggio del film è quello di non lasciar fuggire via le persone a cui teniamo.

