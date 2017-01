UNA VITA/ Anticipazioni: Mauro incontra Teresa, scoprirà la verità? (oggi, 9 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO 2017: MAURO INCONTRA TERESA, SCOPRIRÀ LA VERITÀ? - Una Vita tornerà anche oggi, come sempre su Canale 5, quando a partire dalle 14.10 andrà in onda una nuova puntata. Come abbiamo visto nell'ultimo appuntamento, Mauro è riuscito a incontrare Teresa dopo aver avuto un confronto con la suora del suo orfanotrofio, Suor Brigida, che ha ceduto di fronte alle minacce di portare alla luce alcune irregolarità dell'istituto. Mauro, nella puntata di oggi, arresterà Teresa e la condurrà in commissariato con l'unico scopo di farle alcune domande sul suo passato. L'insegnate osserverà il suo interlocutore con molto sospetto e in un primo momento farà di tutto per evitare di rispondere alle sue domande, ma a svelare alcuni dettagli molto importanti sulla sua vita ci penserà il piccolo David, che racconterà a Mauro di come la maestra sia impegnata in prima linea nel salvare i bambini da parenti violenti. Commosso da questa storia, Mauro si convincerà a lasciare andare Teresa, ma non prima di aver scoperto se la donna nasconde la cicatrice di un'operazione di appendicectomia. Per cercare di svelare l'arcano, infatti, lo scaltro poliziotto verserà, apparentemente in maniera casuale, del caffè sulla camicetta della povera malcapitata. Riuscirà a scoprire la verità?

