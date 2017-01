UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani trasformata: il nuovo look nel mirino di Rina Cipollari? (Oggi, 9 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI TRASFORMATA, IL NUOVO LOOK NEL MIRINO DI TINA CIPOLLARI? – E’ una Gemma Galgani completamente diversa quella che appare sui social e che ha attirato l’attenzione dei fans. Sorriso nuovo, nuovo taglio, capelli biondissimi e un outfit che risalta la sua figura snella e in perfetta forma. Una Gemma diversa da quella degli ultimi anni e che è pronta a rimettersi ancora una volta in gioco per trovare l’amore. La dama storica del trono over di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di lasciare il programma di Maria De Filippi senza amore. Motivo che l’ha spinta a chiedere l’aiuto di Selfie – Le cosa cambiano rinnovando completamente il proprio aspetto fisico. Su Facebook, la Galgani è raggiante e in forma splendida e non passerà molto tempo prima che un nuovo cavaliere bussi alla sua porta. Finora, il cuore di Gemma è stato diviso a metà. Da una parte c’è il vecchio amore, Giorgio Manetti, per il quale sembrava disposta a fare tutto e per cui sembra nutrire ancora un forte interesse che, nel corso degli ultimi mesi, l’ha portata anche a cercare di riconquistarlo con la famosa lettera letta in prima serata. Dall’altra parte, però, ci sono i nuovi pretendenti e la voglia di andare avanti. Nessuno dei cavalieri che si sono interessati a Gemma è riuscito a conquistarla e a farle dimenticare il bel Giorgio Manetti. Con il nuovo look, tuttavia, la Galgani è pronta a lasciarsi alle spalle il passato per accogliere tutte le novità che il 2017 porterà nella sua vita. Anche la scelta di cambiare fisicamente ha scatenato accese polemiche al punto che Gemma, stanca di leggere critiche e commenti negativi sulla propria persona, ha deciso di zittire gli haters così: “Giudicare una persona per cosa indossa... non è il mio cappotto che determina il mio essere ma l'essere umano è fatto per giudicare e io non posso che lasciarvi fare. Prima o poi vi accorgerete che le cose importanti nella vita sono altre. Per ora vi auguro una buonanotte!!! Chi mi conosce sa... dico solo questo!!! A domani”. Cliccate qui per vedere il post.

