UOMINI E DONNE/ Gossip e anticipazioni: in onda Claudio D’Angelo e la sua scelta ma in studio litiga ancora con Sonia (oggi, 9 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: IN ONDA LA SCELTA DI CLAUDIO D’ANGELO MA LA POLEMICA CON SONIA NON SI PLACA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Tutto pronto per la scelta di Claudio D’Angelo? L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, in base alle ultimissime news e anticipazioni, sarà il protagonista assoluto della prima puntata d’esordio del 2017! Come ben sapete infatti, il programma ideato e condotto da ben 21 edizioni da Maria De Filippi, si è preso una lunga pausa natalizia lontano dalla televisione e, naturalmente, molte dinamiche sono rimaste in sospeso. Nonostante questo però, si sono già registrate molte puntate e, il dislivello tra la realtà dei fatti e la loro messa in onda, sta diventando davvero un problema difficile da poter gestire. Maria De Filippi infatti, secondo le ultimissime anticipazioni, sarebbe prontissima a volare in quel di Sanremo per condurre il Festival della canzone italiana insieme a Carlo Conti a partire dal prossimo 7 febbraio. Se tutto ciò dovesse concretizzarsi, Queen Mary si porterà avanti con tutte le numerose registrazioni dei suoi programmi e, proprio per questo, quella fascia sul calendario è stata già coperta dalla registrazione del 21 gennaio di Amici 16. Anche con Uomini e Donne proseguono incessantemente le registrazioni e, a distanza di più di un mese dalla data ufficiale, questo pomeriggio gli estimatori del programma quasi sicuramente potranno vedere le ultimissime dinamiche utili di Claudio D’Angelo in attesa della scelta. L’ex tentatore di Temptation Island infatti, pareva aver lasciato il trono ma poi, dopo un momento di pausa ha deciso di terminare il suo percorso televisivo in favore di Ginevra Pisani, la 18enne innamorata persa. Durante l’ultima registrazione infatti, la giovanissima ha avuto modo di raccontare a Maria come procede la sua relazione con l’ex tronista e l’ultimo viaggio a Vienna. Claudio D’Angelo invece, ha pensato bene di schierarsi contro Sonia Lorenzini accusandola di non averlo salutato durante il corso della sua scelta. A partire dalle 14.45 quindi, dovrebbe andare in onda la tanto attesa scelta e con essa, anche la viva possibilità da parte di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani di poter finalmente postare tanti scatti insieme per la gioia dei fan. L’appuntamento con la scelta è quindi rinnovato per questo pomeriggio in onda su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.