UOMINI E DONNE / Trono Over anticipazioni: Maria De Filippi verso Sanremo, stacanovista oppure si affiderà ad una sostituta? (News, oggi 9 gennaio)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: MARIA VERSO SANREMO, I SENIOR NELLE MANI DI TINA? (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Oggi pomeriggio si apriranno nuovamente i battenti della seconda stagione del trono over di Uomini e Donne. A differenza della parte giovane del programma, il trono senior non subirà cambiamenti di rilievo, se non il cambio di “categoria” di Luca Rufini che ha deciso di andare dalla parte più “svecchiata” della trasmissione per conquistare il cuore di Sonia Lorenzini, nuova tronista che, a sua detta gli piace da pazzi. A breve si apriranno i battenti del programma ma, il 2017 inizierà con la messa in onda della scelta di Claudio D’Angelo. Probabilmente, per vedere le primissime dinamiche del nuovo anno, bisognerà aspettare mercoledì quando, Gemma Galgani e compagnia bella torneranno presso gli Studi Elios di Uomini e Donne confrontandosi faccia a faccia. Cosa è successo negli ultimi tempi e cosa potrebbe ancora accadere? Per quanto riguarda dame e cavalieri, tutta la “carne al fuoco” interessa come sempre Gemma Galgani e Giorgio Manetti anche se, proprio negli ultimi tempi c’è spazio per alcune interessanti anticipazioni riguardanti la conduttrice del programma: Maria De Filippi. Cosa succederà a breve? Giornali cartacei e blog online non fanno altro che parlare della probabile co-conduzione di Maria all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti. Secondo le notizie presenti sulla rete, la De Filippi potrebbe “momentaneamente” abbandonare il programma in favore di una sostituta: ma chi? Voci di corridoio ci parlano di Tina Cipollari oppure di Raffaella Mennoia, storica autrice del programma. In base a ciò che sta invece accadendo, pensiamo che Maria, stacanovista come di consueto, farà di tutto per portarsi avanti con le registrazioni della trasmissione esattamente come sta facendo anche in questo momento. Del resto, la proposta di Carlo Conti in base alle news, pare essere arrivata addirittura a settembre e quindi, con molta probabilità Maria ha avuto modo di mettere in ordine il tutto con serenità. Nonostante questo però, i fan del programma sognano ancora una possibile conduzione da parte di Tina per “massacrare” verbalmente la povera Gemma Galgani.

