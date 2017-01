Un Posto al sole/ Anticipazioni puntata 9 gennaio: la situazione di Nunzio peggiora?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO: Un Posto al Sole torna per una nuova settimana insieme ai propri fan e lo fa con nuovi problemi con Nunzio e non solo. Secondo le ultme rivelazioni sembra che questo 2017 non sia iniziato sotto il miglior auspicio per gli abitanti di Palazzo Palladini a cominciare da Nadia che si trova a combattere con i suoi problemi di cuore. Nadia non avrebbe mai voluto raccontare delle bugie ma alla fine non solo lo ha fatto ma ha tradito il suo amato e adesso non sa davvero come uscire da questa brutta situazione soprattutto alla luce del fatto che adesso Renato è preso da una morbosa gelosia. Mentre lei si crogiola nel tradimento e nella sua crisi sentimentale, dall'altra parte c'è Katia pronta a discutere con Franco per via di Nunzio che adesso rischia davvero di passare in carcere il resto dei suoi giorni. Anche in carcere le cose non sono migliori visto che il giovane finisce spesso in punizione. Riusciranno a portarlo via da lì? Lo scopriremo solo nelle puntate in onda questa settimana.

