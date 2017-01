Uomini e donne / Mario Carducci è morto: il protagonista del trono over aveva 80 anni (oggi, 9 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, MARIO CARDUCCI È MORTO: AVEVA 80 ANNI (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Si è spento all'età di 80 anni Mario Carducci, l'ex protagonista del trovo over di Uomini e Donne che aveva partecipato al programma nel 2012. A darne l'annuncio è stata Brigida Tafaro, che aveva avuto con lui una relazione al dì fuori del programma, e il suo amico Giuliano Giuliani. Il simpatico vecchietto è morto a Napoli, sua città natale, il 7 gennaio e i funerali si sono svolti nella Parrocchia di San Nicola di Bari a Chiaiano, il quartiere dove ha sempre vissuto. Di buon cuore, dalla battuta pronta e dallo spirito indomabile, Mario Carducci era riuscito a trovare una compagna - Brigida Tafaro - che ha vissuto per un po' con lui a Napoli. I due però si sono lasciati dopo un po', e lei è tornata al Nord a casa sua, anche se l'affetto non ha mai smesso di legarli. Mario Carducci è ricordato soprattutto per il simpatico episodio che lo vide protagonista a Uomini e Donne: il vecchietto voleva una dentiera nuova (oltre a una fidanzata) e Maria De Filippi si premurò di accontentarlo.

UOMINI E DONNE, MARIO CARDUCCI È MORTO: L'ANNUNCIO DELL'AMICO GIULIANO GIULIANI (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - A dare l'annuncio della morte di Mario Carducci ai fan di Uomini e Donne è stata Brigida Tafaro, e a lei si è aggiunto il suo grande amico Giuliano Giuliani - altro protagonista del programma di Maria De Filippi. "Devo spendere le mie dovute considerazioni su Mario Carducci. Napoletano, si giocava la pensione al lotto. Una simpatia unica, capelli bianchi mal gestiti, un naso importante, un uomo intelligente e modesto che voleva una compagna e… una dentiera nuova. Anche lui ci ha abbandonato. Che tristezza! Me lo ricordo nei camerini, gran fumatore, non parlava male di nessuno e nei suoi occhi grandi si leggeva tanta sofferenza di vita vissuta. Ciao Mario. Troverai alcuni amici che sono partiti prima di te. Ti ricorderò sempre. Un abbraccio caro Mario", ha scritto commosso Giuliano Giuliani per ricordare l'amico. Mario Carducci non è il primo protagonista del trono over a lasciarci: prima di lui è toccato a Giuseppe, uno dei playboy che ha ispirato il programma, e Rosetta, indimenticabile volto di Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.