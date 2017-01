Viggo Mortensen/ Candidato come miglior attore in un film drammatico per Captain Fantastic (Golden Globes 2017 oggi, 9 gennaio)

VIGGO MORTENSEN, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO PER IL FILM CAPTAIN FANTASTIC (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Viggo Mortensen (1958, New York) è candidato per l'edizione dei Golden Globes 2017 come migliore attore in un film drammatico grazie all'ultimo film che ha interpretato, Captain Fantastic. Captain Fantastic racconta la storia di un uomo, Ben Cash, che è il personaggio interpretato da Mortensen. Ben Cash è un padre atipico che alleva i propri figli all'insegna della "wilderness". Li tiene lontani da tutto ciò che è contemporaneità, tecnologia, mondo moderno, e li aiuta a fortificarsi nel corpo e nello spirito vivendo in mezzo ai boschi. Un giorno però nella vita di Ben e della sua famiglia accade qualcosa di inatteso, che li costringe ad uscire dal loro isolamento e li spinge fuori, a confrontarsi con un mondo molto diverso da quello che conoscono.

Captain Fantastic ha già ricevuto molti premi e riconoscimenti prestigiosi: dopo essere stato presentato al Sundance Film Festival, ha vinto la sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes per la regia di Matt Ross e come miglior film al Festival del Cinema di Roma. Lo stesso Mortensen ha già avuto nomination come miglior attore per questo ruolo, agli Indipendent Spirit Awards e agli Screen Actors Guild Award. Questo perché Mortensen, così come ha fatto in ogni film che ha interpretato, ha dato un fondamentale contributo personale a definire al meglio la personalità del suo personaggio. VIGGO MORTENSEN, CANDIDATO NELLA CATEGORIA MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO PER IL FILM CAPTAIN FANTASTIC (GOLDEN GLOBES OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Viggo Mortensen, candidato ai Golden Globes 2017 come miglior attore in un film drammatico con Captain Fantastic, è cittadino statunitense ma ha origini danesi; ha viaggiato moltissimo nella sua vita e spesso viene definito come un artista "rinascimentale". Compone poesie e scrive libri, compone musica, dipinge in modo egregio, e ha una visione del mondo illuminata. Ritiene che viaggiare sia il modo migliore per impedire che vengano combattute guerre. La sua carriera sul grande schermo è stata sempre all'insegna della collaborazione con grandi registi: il primo ruolo importante è stato nel film Witness di Peter Weir, poi ha recitato per Sean Penn (Lupo Solitario, 1991) e Brian De Palma (Carlito's Way, 1993). Nel 1998 ha partecipato al remake di Psycho, il celebre thriller di Alfred Hitchcok, girato da Gus van Sant, ma la notorietà è arrivata con la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson (2001, 2002, 2003). Qui interpretava il personaggio di Aragorn, a cui, anche in questo caso, Mortensen ha dato un grosso contributo per la definizione delle caratteristiche.

I personaggi interpretati da questo attore hanno sempre un tratto comune, come se Mortensen riuscisse comunque ad infondere un po' di se stesso in ognuno di loro. Sono sognatori e idealisti, ma allo stesso tempo sono in grado di affrontare la vita e i suoi molteplici dilemmi. Intervistato circa l'interpretazione prestata in Captain Fantastic, Mortensen ha detto di aver deciso di partecipare al film subito dopo aver letto la sceneggiatura. Insieme al regista, ha deciso quali libri mettere in casa di Ben, come allestire il giardino della sua casa (visto che s'intende anche di giardinaggio) e si è allenato con i ragazzi che nella finzione erano i suoi figli. Ha detto che alla fine delle riprese loro lo chiamavano "papà estivo". Mortensen ha detto di riconoscersi molto nel personaggio di Ben: anche lui ha un figlio, Harry, che è colui che lo ha convinto ad interpretare il personaggio di Aragorn, quello che gli ha dato la notorietà rpesso il grande pubblico, e con lui cerca di essere anticonformista e di intavolare n dialogo aperto. Per il 2017 Mortensen ha già molti progetti, il principale consiste nel portare in scena un film tratto da una sua sceneggiatura. Nel 2002 la rivista People lo ha elencato tra le 50 persona più belle del mondo, ma sulla sua vita privata si sa poco o nulla. Mortensen è un uomo molto riservato, che parla cinque lingue e nelle sue interviste è sempre molto garbato. Mortensen ha vinto un premio Oscar come miglior attore nel 2008 per il film La promessa dell'assassino.

