ANDREA BOCELLI/ Antonio Banderas nel cast del film sulla sua vita (Che tempo che fa)

Andrea Bocelli ospite da Fazio (LaPresse)

OSPITE DI PUNTA DI CHE TEMPO CHE FA

La puntata di Che tempo che fa vedrà come ospite il famoso cantante Andrea Bocelli. Alla corte di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto Bocelli si aprirà alle interviste, rispondendo con il solito tono garbato e gentile, come è suo uso. Momento centrale della sua intervista sarà la presentazione del film sulla sua vita dal titolo 'La Musica del Silenzio'. Il tenore italiano non sarà l'unico ospite del simpatico duo Fazio-Littizzetto (serietà vs comicità satirica a tagliente). Nella puntata di Che tempo che fa faranno la loro comparsata anche l'attrice e presentatrice Lorella Cuccarini, da parecchio tempo a teatro assieme a Giampiero Ingrassia negli show 'Non mi hai più detto ti amo' e 'La regina dei ghiacci.' Oltre alla famosa ex ballerina, Fazio ospiterà anche Bebe Vio. Non vi è alcun dubbio, comununque, che l'ospite di punta sarà Andrea Bocelli che con la presentazione del film sulla sua vita terrà certamente banco e solleticherà la curiosità di tutti gli italiani, sia presenti in studio che attenti di fronte alla televisione. Ecco quindi qualche anticipazione sulla pellicola 'La Musica del Silenzio'.

LA MUSICA DEL SILENZIO, FILM SULLA VITA DI BOCELLI

Il film sulla vita di Andrea Bocelli ripercorre tutta quella che è stata la sua carriera, una brillante ascesa verso l'alto ricca di successi interplanetari. Dietro la cinepresa de 'La Musica del silenzio' è il famoso regista Michael Radford, colui che diresse per l'ultima volta nella sua vita il grande attore napoletano Massimo Troisi. Il film era niente meno che 'Il Postino', una storia d'amicizia fra un umile postino e il grande Pablo Neruda. Già questo dato (ossia un nome così noto alla regia) dovrebbe farci capire il tasso qualitativo di quest'opera che vede anche un buon parco attori al suo interno. Nel cast sono presenti, infatti, ottimi attori italiani quali Ennio Fantastichini e Luisa Ranieri e nomi noti internazionali come Antonio Banderas e Jordi Mollà. La vita di Andrea Bocelli, artista italiano pluripremiato in tutto il mondo, ha finalmente un degno film che la rappresenta: una vera e propria rarità per quei cantanti che sono ancora in vita. Solitamente, purtroppo, riconoscimenti di questo tipo arrivano sempre post mortem.

ANDREA BOCELLI E I GUAI CON IL FISCO

Il cantante Andrea Bocelli, in passato, era entrato nel mirino della Guardia di Finanza italiana. Il tenore, uno dei primissimi autori di crossover pop-lirico, aveva avuto guai con il nostro erario a partire dal 2000, quando fu indagato per evasione fiscale. Un problema, quello con l'Agenzia delle Entrate, che è piuttosto comune ai vip di casa nostra, spesso al centro di indagini di questo tipo. In molti casi le star italiane ne sono uscite vincenti, ma non è proprio questo il caso di Andrea Bocelli. Il tenore, infatti, decise di usufruire del condono fiscale garantito a partire dal 2003, chiudendo il contenzioso con la cifra record di 5,7 milioni di euro. Un caso che fece scalpore, all'epoca, e che fu destinato a fare scuola con alcuni casi piuttosto simili nella sostanza. In gni caso, comunque, la carriera di Andrea Bocelli non ne uscì affatto ridimensionata, anzi: si può ben dire che il tenore continuò dritto per la sua strada, praticamente senza intoppi sul suo cammino. Una carriera che, nonostante gli anni, continua a risplendere luminosa ancora oggi.

