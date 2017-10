ARIANNA DAVID/ Il matrimonio con David Liccioli: l'ex Miss Italia da Barbara d'Urso (Domenica Live)

Arianna David, foto Instagram

Arianna David, ex Miss Italia, sarà solo uno dei tanti protagonisti della ricca puntata di Domenica Live, in onda oggi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Le telecamere della trasmissione erano presenti, lo scorso luglio, al suo matrimonio che oggi rievocherà in studio, al cospetto della padrona di casa Barbara d'Urso, anche grazie ad una serie di immagini esclusive. Finalmente anche la bellissima ex Miss Italia 44enne, è convolata a nozze con il suo David Liccioli. Un colpo di fulmine, il loro, trasformatosi ben presto in un amore folle che li ha accompagnati fino al fatidico "sì". Il matrimonio, come rivela VanityFair, si è celebrato a Roma nella chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata dove ad attenderla all'altare c'era l'uomo che dall'inizio del 2016 le ha letteralmente rubato il cuore. Lei, emozionatissima, si è presentata in un abito immancabilmente bianco, a sirena e caratterizzato dal lungo velo. Dopo le nozze, il tradizionale lancio del riso ed il loro primo bacio in qualità di marito e moglie, i due neo sposini hanno continuato i festeggiamenti fino all'alba in un castello alle porte di Roma. Oggi, Arianna David torna nel medesimo luogo dove tutto, più o meno, ebbe inizio, lo scorso ottobre, quando proprio il suo neo marito, conosciuto appena pochi mesi prima, in diretta tv le fece la proposta di matrimonio.

LE NOZZE DOPO IL PERIODO TORMENTATO

Dopo un lungo periodo di grande tormento e paura per Arianna David caratterizzato dall'ex fidanzato stalker, per lei è tornato il momento di sorridere. Perché se è vero che, come dice Barbara d'Urso, "tanto poi esce il sole", lei ne è la piena dimostrazione. Il suo matrimonio con David le ha portato infatti un'ondata di amore ed era stata proprio la stessa ex Miss Italia nell'edizione 1993 a raccontare poco dopo il loro incontro che segno un vero e proprio colpo di fulmine: "In questi mesi ho ripreso a vivere. È stato un lavoro duro. Soprattutto da parte sua. Non è facile per un uomo avvicinarsi a una donna che ha avuto quel tipo di problema". Oggi, Arianna, quasi certamente accompagnata dal suo maritino, avrà solo modo di sorridere e probabilmente emozionarsi proprio come qualche mese fa, quando finalmente ha coronato il suo sogno d'amore, in attesa di allargare ulteriormente la famiglia. "Nell’arco di un anno ci piacerebbe avere un figlio, adoro i bambini e non mi spaventa l’idea di ricominciare da capo", aveva detto di recente. E non è detto che presto la coppia potrebbe dare un fratellino o una sorellina a Gregorio e Tommaso, i due figli di Arianna, nati dal suo precedente legame con Marco Bocciolini.

