Anna Dan/ La moglie di Gianni Morandi, ecco chi è e come si sono conosciuti: "Rimasi colpito dai suoi occhi!"

Anna Dan, moglie di Gianni Morandi

Anna Dan, grazie al marito Gianni Morandi è diventata popolare quasi quanto lui. La donna da sempre è stata molto riservata ma il suo nome, ha avuto modo di balzare agli occhi degli estimatori, per via dei selfie che il Giannone Nazionale posta costantemente tra Facebook e Instagram. Ma chi è Anna? Scopriamo tutto sulla moglie di Morandi. Anna e Gianni si sono sposati il 10 novembre del 2004 ma il loro primo figlio (Pietro, proprio come la sua Isola in TV) è nato nel 1997. Per Morandi, quelle con Anna sono le sue seconde nozze, prima infatti è stato sposato con l'annunciatrice televisiva Laura Ephirikian, da cui ha avuto tre figli: Marco, Marianna e Serena. Ma come si sono conosciuti Gianni Morandi e Anna Dan? Il loro primo incontro è avvenuto a Bologna, la città dove è nato il celebre artista. Nel corso di una partita di calcio infatti, proprio Anna (all'epoca dirigente di una società informatica) si trovava in tribuna mentre il suo attuale marito era in prima fila nel campo per giocare la sua nuova partita benefica.

Anna Dan, ecco chi è la moglie di Gianni Morandi

"Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! - ha raccontato Gianni Morandi parlando del suo primo incontro con la moglie. Poi ha proseguito sul suo profilo ufficiale di Facebook: "In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell'incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme". La coppia all'epoca, aveva deciso di sposarsi anche in grande segreto, solo con la presenza di amici e parenti. Per quanto riguarda il piccolo spazio dedicato alle curiosità, possiamo dirvi che Anna Dan ha 57 anni ed è alta 1,65 centimetri.

