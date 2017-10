BEBE VIO/ "La vita è una figata, ve lo dimostro" (Che tempo che fa)

Bebe Vio ospite a Che tempo che fa

Beatrice Vio sarà protagonista del salotto televisivo condotto da Fabio Fazio. La giovanissima sportiva paralimpica concederà un'intervista "one to one" a Fazio, domenica 1 ottobre a Che tempo che fa, lei che, da domenica 8 ottobre, lo batterà sui tempi, solo giornalieri, come padrona di casa e conduttrice di un nuovo programma di cui sarà proprio la conduttrice. In "La vita è una figata", ospiterà a casa sua personaggi speciali che hanno superato problemi e difficoltà. Tra gli ospiti di casa Bebe sono trapelati i nomi della comica e attrice Geppi Cucciari, del presidente del CONI Giovanni Malagò, del rugbista Martin Castrogiovanni e di tanti altri ancora. Per conoscere dettagli del programma e non solo della giovanissima sportiva, bisogna sintonizzarsi domenica, in prime time, con Che tempo che fa sulle frequenze di Rai Uno. Beatrice Vio, ormai conosciuta da tutti come Bebe, è nata a Venenzia il 4 marzo di 20 anni fa. A fine 2008 all'età di 11 anni, fu colpita da una meningite fulminante che le causò un'estesa infezione, con annessa necrosi ad avambracci e gambe di cui si rese necessaria l'amputazione.

BEBE VIO, LA VOGLIA DI VIVERE E IL SUCCESSO NELLO SPORT

Nonostante la brutta esperienza, la ragazza non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere. Circa un anno dopo l'insorgenza della malattia riprese l'attività sportiva, anche agonistica, come schermitrice grazie a una particolare protesi progettata per sostenere il fioretto. Da allora è divenuta testimonial in molti programmi televisivi per diffondere la conoscenza della scherma su sedia a rotelle e dello sport paralimpico in generale; in un paio di occasioni ha gareggiato a scopo pubblicitario insieme alla plurimedagliata, e sua ispiratrice, Valentina Vezzali. Oggi, Bebe sta facendo impazzire milioni di italiani con le sue imprese sportive. La stella della scherma azzurra a Rio 2016 è un personaggio che ormai va oltre i confini dello sport. Per la spontaneità del suo sorriso, la determinanzione, il carisma. ”La mia vita è una figata, sono fortunata", ribadisce a ogni occasione. La campionessa lo scorso 20 luglio è stata conduttrice del programma “Diversamente Amore” andato in onda su Raidue in cui ha raccontato storie di amore e di disabilità. Ha parlato cioè di coppie miste dove però con questo aggettivo si intende una coppia formata da una persona disabile è da una cosiddetta normodotata. Il riscontro di pubblico era stato positivo. E adesso tenta la grande carta televisiva inserendosi nel pomeriggio della domenica televisiva.

BEBE VIO PROTAGONISTA DI UN NUOVO PROGRAMMA SU RAI UNO

Bebe Vio sarà la padrona di casa di un nuovo programma della domenica di Raiuno, in onda dalle 17:45 per un’ora, dal titolo “La vita è una figata!“. Per sei puntate consecutive, Bebe accoglierà nella sua casa personaggi del mondo dello Sport, della cultura, dell’informazione e dello spettacolo per raccogliere da loro le storie di vita personale più interessanti e significative. Con il suo carattere solare, estroverso, ottimista e innamorata della vita, Bebe Vio si metterà in gioco ascoltando le confidenze degli ospiti che di volta in volta la andranno a trovare e a ognuno racconterà un episodio legato al proprio passato. Una sfida, un sogno diventato realtà, una aspirazione e un obiettivo centrato perfettamente. Ma tutto a costo di sacrifici e di grandi sforzi oltre che di coraggio. Nel corso delle 6 puntate, ospiterà tra gli altri personaggi noti come il campione paralimpico di handbike Alex Zanardi. Ma ci saranno anche persone comuni, ognuna con una vicenda sorprendente e particolare da far conoscere ai telespettatori. L’obiettivo è dimostrare come si può reagire positivamente davanti alle disgrazie e dare quindi un esempio di ottimismo e fiducia nella vita.

