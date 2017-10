BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL/ Su Rai 3 il film con Judi Dench (oggi, 1 ottobre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST JUDI DENCH E MAGGIE SMITH

Best Exotic Marigold Hotel, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica del 2012 che è stata diretta da John Madden (Miss Sloane - Giochi di potere, Shakespeare in love, Il debito) ed interpretata da Judi Dench (Philomena, Skyfall, La mia regina), Maggie Smith (The lady in the van, la saga di Harry Potter, Gosford park) e Bill Nighy (Love actually - L'amore davvero, Questione di tempo, I love radio rock). Il film è basato sul romanzo Mio suocero, il gin e il succo di mango di Deborah Moggach. Il film ha ottenuto un buon successo sia di pubblico che di critica, e nel 2015 ne è stato realizzato anche un sequel: Ritorno al Marigold Hotel. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL, LA TRAMA DEL FILM

Evelyn Greenslade (Judi Dench) è una casalinga da poco rimasta vedova, che deve fare i conti con i debiti lasciati dal marito. Graham (Tom Wilkinson) è un avvocato che, dopo aver lavorato diversi anni in India, decide di tornare in Asia dopo il pensionamento. Muriel Donnelly (Maggie Smith) è un'anziana signora che ha bisogno di un'operazione all'anca. Non può permettersi l'intervento in Inghilterra, ma sa che in India può trovare medici altrettanto bravi a tariffe più ragionevoli. Jean (Penelope Wilton) e Douglas (Bill Nighy) sono due pensionati sull'orlo della bancarotta. Tutti i loro soldi sono stati investiti nel business della figlia, e ora hanno bisogno di una sistemazione economica. Tutte queste e diverse altre persone finiscono per convergere al Marigold Hotel di Jaipur, un hotel di lusso da poco ristrutturato e adibito a pensionato per anziani. Giunti in India però gli sfortunati pensionati scoprono che l'hotel è molto meno elegante di quanto credessero. Le foto su internet e sulla brochure erano state infatti pesantemente ritoccate dal manager Sonny Kapoor (Dev Patel), che sta cercando di risollevare l'hotel dalla montagna di debiti che rischiano di schiacciarlo. Nonostante le sistemazioni siano decisamente spartane i nuovi ospiti riescono, chi più rapidamente di altri, a trovare una nuova dimensione e a ricominciare la propria vita in un luogo così lontano dalla loro patria.

