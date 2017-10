CARLO BUCCIROSSO/ L'attore napoletano al cinema con "Ammore e malavita" (Che tempo che fa)

Carlo Buccirosso ospite a Che tempo che fa

C'è anche Carlo Buccirosso tra gli ospiti della seconda puntata di Che tempo che fa, in onda domenica 1 ottobre su Rai Uno. L'attore che sarà intervistato da Fabio Fazio è tra i protagonisti di “Ammore e Malavita”, il nuovo film dei Manetti Bros, applaudito dal pubblico e dalla critica alla 74a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che sarà presentato in anteprima, martedì 3 ottobre, in sei sale napoletane e programmato nei cinema della Campania a partire da mercoledì 4 ottobre, con un giorno di anticipo rispetto all'uscita nazionale (dal 5 ottobre con 01 Distribution). Nel cast, insieme a Buccirosso, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Raiz, Franco Ricciardi, Ivan Granatino e tanti altri. Nel film, Buccirosso interpreta don Vincenzo il re del pesce, "un Richard Gere dei vicoli - come ha commentato lui stesso in un'intervista a Repubblica - brizzolato sì, molto sale e pepe, perché sia chiaro: io i capelli li ho, pochi ma li ho e i pelati sono un’altra cosa".

BUCCIROSSO, UN COMICO CAPACE DI RUOLI SERI

Carlo Buccirosso è nato a Napoli il 7 luglio 1954. è un attore, regista e commediografo italiano, spesso presente nei film e sceneggiati di Carlo Vanzina, nel ruolo stereotipato dell'uomo napoletano medio o piccolo-borghese, ma ha saputo essere anche un ottimo Cirino Pomicino nel Il divo di Sorrentino e l'amico imprenditore di Jep Gambardella ne La grande bellezza. Per diversi anni è stato coprotagonista con Vincenzo Salemme in diversi spettacoli e film, sia a teatro che al cinema, unitamente a Maurizio Casagrande, Nando Paone e Biagio Izzo. Tra questi, ... e fuori nevica! , L'amico del cuore e Premiata pasticceria Bellavista, realizzati principalmente per il teatro e poi Il miracolo di don Ciccillo, farsa teatrale di cui è anche autore. Nel 2015 ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per Noi e la Giulia.

CARLO BUCCIROSSO: "MI SENTO NAPOLETANO NONOSTANTE TUTTO"

Intervistato dai Radioattivi di Radio Club 91, nel 2015, l'attore comico napoletano aveva parlato del mestiere del comico: "Il divertimento è sempre più complicato e anche emozionare la gente. La cultura si è abbassata, ridere con intelligenza piace a pochi e ci si diverte con una comicità spicciola". Parlando si se stesso, poi, "Non mi sono mai sentito un divo per colpa del segno: un giorno sono in cielo, l'altro a terra. Mi avvilisco ma non mi piango addosso, guardo sempre avanti e mai indietro, cosa che invece appartiene ai napoletani". E proprio su Napoli, aveva commentato di sentirsi napoletano nonostante tutto: "I napoletani guardano sempre indietro e mai al presente e al futuro", e dicono con nostalgia "prima si stava così bene".

L'attore si concederà dunque in un'intervista one to one nel salotto televisivo di Fabio Fazio, parlando dell'ultima pellicola che lo vede tra i protagonisti e non solo.

