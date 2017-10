CATERINA BALIVO/ "Parto in casa si, ma non da matta" (Che tempo che fa)

Caterina Balivo a Che tempo che fa

CATERINA BALIVO TORNA SU RAI 2

La conduttrice televisiva Caterina Balivo questa sera sarà uno degli ospiti che saranno intervistati da Fabio Fazio nel corso dell’ormai consueto appuntamento domenicale su Rai 1 con il programma Che tempo che fa. La Balivo in questa prima fetta di stagione televisiva in ragione della nascita della sua secondogenita Cora avuta dal marito Guido Maria Brera sposato nel 2014 a Capri, non è potuta essere tra i protagonisti del palinsesto. Tuttavia, il suo ritorno alla conduzione del programma pomeridiano di Rai 2 Detto Fatto al momento affidata a Serena Rossi, è ormai imminente. Ad annunciarla è stata la diretta interessata che riprendere il timone già lunedì, a distanza di un mese e mezzo dal parto sottolineando alla rivista Chi le problematiche delle neo mamme che lavorano: “Alla fine, io credo, quando sono così piccoli è un problema della mamma, è quando cominciano a crescere che fanno notare l’assenza. Per fortuna in questo Milano aiuta: qui la maggior parte delle mamme lavora. Quando ti confronti con le altre sei una madre imperfetta ma lo sei come tutte le altre”.

IL MANCATO PARTO IN CASA

Caterina Balivo aveva sempre espresso il desiderio e l’intenzione di voler far nascere la propria bambina in casa. Un desiderio che però non ha trovato conferma nella realtà come del resto ha rimarcato la stessa conduttrice alla rivista Chi: “Non l’ho potuto fare più in casa perché ho partorito dove ero in vacanza, a Grosseto. E certo non sarei rimasta all’Argentario, a 40 minuti dall’ospedale. Parto in casa si, ma non da matta”. Sempre in riferimento al parto, la Balivo ha voluto regalare ai lettori di Chi alcune chicche relative alla nascita della figlia ed in particolare di come si sia trattato di un parto naturale senza epidurale: “Anche Guido Alberto è nato con un parto senza epidurale. Ed è stato un parto lungo, complicato, aveva due giri di cordone ombelicale attorno al collo, così abbiamo fatto l’ossitocina... Questa volta mi sono preparata per fare un parto in casa, mi sono fatta seguire da un’ostetrica”.

© Riproduzione Riservata.