CHE TEMPO CHE FA / Anticipazioni e ospiti 1 Ottobre 2017: Bebe Vio, Andrea Bocelli, Luisa Ranieri

Che tempo che fa

Dopo più di dieci anni su Raitre, Che tempo che fa, lo storico programma Rai condotto da Fabio Fazio, ha debuttato su Raiuno ottenendo un grandissimo successo. La prima puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi più di cinque milioni di telespettatori. Merito non solo del padrone di casa ma anche dei tantissimi volti noti che, nel corso della serata, si sono raccontati nello show di Fabio Fazio. Ospiti della prima puntata sono stati Ennio Morricone, Beppe Fiorello e Pierfrancesco Savino, in questi giorni al cinema con il film Chi m’ha visto. Dopo la prima parte classica del programma, al Tavolo si sono seduti tanti vip come Miriam Leone ed Elio Germano che hanno parlato del film “In arte Nino” che ha portato su Raiuno la storia di Nino Manfredi, la Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Oltre ai vari ospiti, in ogni puntata, Fabio Fazio è affiancato da alcune presenze fisse. Oltre a Filippa Lagerback, immancabile è la presenza di Luciana Littizetto che, con la sua ironia affronta ogni settimana un tema diverso, Orietta Berti, Fabio Volo e Nino Frassica che affronta a modo suo le notizie di gossip. Tanti spunti, dunque, per seguire anche la seconda puntata che promette uno show ancora più bello della prima puntata. Cosa accadrà, dunque, nel secondo appuntamento di Che tempo che fa?

TUTTI GLI OSPITI

Grandi ospiti nella seconda puntata di Che tempo che fa, in onda oggi 1° ottobre, alle 20.30 su Raiuno. Fabio Fazio, dopo il grande debutto, punta a ripetersi in questo secondo appuntamento. Gli spunti per portare a casa nuovamente grandi ascolti ci sono tutti. Nella prima parte del programma, Fabio Fazio incontrerà Andrea Bocelli. Il grande tenore, con la sua straordinaria vita, è il protagonista del film a lui dedicato “La musica del silenzio” che racconta tutta la sua vita, dall’infanzia nella campagna toscana fino ai più grandi teatri del mondo. La regia è di Michael Radford (Il Postino e Il Mercante di Venezia sono solo alcuni dei suoi più grandi successi cinematografici) e nel cast ci sono Antonio Banderas, Luisa Ranieri, Toby Sebastian, Ennio Fantastichini. Andrea Bocelli, nell’incontro con Fabio Fazio, parlerà non solo del film ma anche della sua straordinaria carriera e dei suoi prossimi impegni. Insieme ad Andrea Bocelli, nella seconda puntata di Che tempo che fa ci sarà anche Luisa Ranieri, protagonista femminile del film che andrà in onda su Raiuno, lunedì 2 ottobre. Subito dopo toccherà alla campionessa Bebe Vio, diventata un simbolo per tutte le persone che, ogni giorno, devono lottare per la propria vita. L'atleta condurrà un programma su Rai 1 'La vita è una figata' che dovrebbe andare in onda a partire dal 15 ottobre. L’ultima ospite della prima parte del programma sarà Francesca Michielin. Al tavolo di "Che Tempo Che Fa" siederanno Marisa Laurito, Raoul Casadei, Carlo Buccirosso, Caterina Balivo che da lunedì 2 ottobre tornerà al timone del programma di Raidue, Detto fatto, Caparezza che è tornato sulla scena musicale con il nuovo album “Prisoner 709” balzato subito in testa alle classifiche, Manila Flamini, Giorgio Minisini, con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Fabio Volo e Orietta Berti.

