Claudio Villa/ Il battesimo di suo nipote Leonardo in diretta da Barbara d'Urso (Domenica Live)

Manuela e Claudio Villa ospiti a Domenica Live

Tra i tanti eventi in diretta trasmessi da Domenica Live c'è anche un battesimo, quello del nipote di Claudio Villa. Nella puntata di oggi del programma di Barbara d'Urso andranno infatti in onda le immagini del battesimo del piccolo Leonardo, nipote anche di Manuela Villa. Tra poco dunque Claudio Villa sarà ancora protagonista del contenitore domenicale di Canale 5 grazie a una lunga diretta tutta dedicata a un evento molto importante per la sua famiglia. L'evento, seguito dalle telecamere di Barbara D'Urso, andrà in onda questo pomeriggio sulla rete ammiraglia di Mediaset e darà al pubblico di Canale 5 l'opportunità di seguire, ancora una volta, tutti i dettagli sulla vita degli del noto cantante, che grazie alle vicende dei suoi eredi continua ad appassionare tutti i fan che non dimenticano il suo intramontabile mito. Ospiti, notizie e interviste in esclusiva saranno gli ingredienti della puntata odierna di Domenica Live, che anche oggi si occuperà dei principali fatti di cronaca e darà voce ai protagonisti del piccolo schermo.

IL "DEBUTTO TELEVISIVO" DEL PICCOLO LEONARDO

Anche se sono passati trent'anni dalla sua morte, la vita privata di Claudio Villa continua ad appassionare il pubblico televisivo. A tenere alto il suo ricordo sul piccolo schermo, sono spesso Emanuela e Claudio Jr, i figli naturali del cantante nati dalla sua relazione con Noemi Garofalo. Di recente, Barbara D'Urso si è occupata della sua vita privata alla ricerca di dettagli sulla presenza di un terzo figlio segreto, che secondo quanto dichiarato in passato da Paolo Limiti, vivrebbe in Russia. "Se c'è dall'altra parte una persona pronta a incontrarci noi siamo disposti a dividere l'amore, nel rispetto di nostro padre, perché noi lo rispettiamo, per questo non ci spaventiamo di fronte ai figli che sono in giro", ha affermato Emanuela Villa nel salotto di Domenica Live qualche mese fa. Oggi, Barbara D'Urso, in collegamento con i parenti del cantante, scriverà un nuovo capitolo della sua storia mediatica, riservando uno ampio spazio alle immagini del battesimo di suo nipote Leonardo.

