Cristiana Sinagra/ L'ex di Diego Maradona pronta a fare un clamoroso annuncio (Domenica Live)

Cristiana Sinagra a Domenica Live

Cristiana Sinagra torna a Domenica Live: l'ex di Diego Armando Maradona ha in serbo un annuncio clamoroso. Lo ha preannunciato Barbara d'Urso: «Tra poco una notizia clamorosa che riguarda la famiglia di Maradona». Quale colpo di scena ci riserverà la nuova puntata di Domenica Live? Forse l'annuncio riguarda l'incontro che è avvenuto tra Cristiana Sinagra e Diego Maradona. Nel giorno in cui è diventato ufficialmente cittadino di Napoli, il Pibe de Oro ha incontrato la sua ex: ci ha messo lo zampino il figlio Diego Junior, finalmente riconosciuto come tale dal padre. Ha fatto da tramite affinché la madre si presentasse a sorpresa al ristorante D'Angelo, dove l'ex stella del Napoli era a tavola col fratello Hugo e altri commensali. Proprio Diego Junior aveva fatto riavvicinare i due genitori, organizzando un primo incontro in occasione delle precedenti visite del padre nel capoluogo campano.

L'INCONTRO CON IL PIBE DE ORO A NAPOLI

I rapporti tra Cristiana Sinagra e Diego Armando Maradona sono cambiati, merito anche del loro figlio: è stato proprio Diego Junior a far incontrare nuovamente i due genitori. Nessuno però si aspettava che tra i due potesse esserci un rapporto così disteso, come dimostrano le foto in cui Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra sono ritratti mentre chiacchierano come due vecchi amici. Nessun rancore evidentemente tra i due, nonostante il Pibe de Oro abbia riconosciuto tardi il figlio Diego Junior. Ma non è finita qui, perché sembrano esserci sorprese importanti dietro l'angolo e teatro del nuovo colpo di scena sarà Domenica Live. Attesissimo infatti è l'ingresso di Cristiana Sinagra, che ha un annuncio importante da fare dopo l'incontro con l'ex. Di quale sorpresa si tratta? Cosa è successo tra i due? Per scoprirlo dovremo aspettare ancora un po', poi finalmente verrà fatta definitiva chiarezza.

