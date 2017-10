DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA/ Su Rai 4 il film con Colin Firth (oggi, 1 ottobre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai 4

NEL CAST REESE WITHERSPOON

Devil's knot - Fino a prova contraria, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2013 da Atom Egoyan (Il dolce domani, Chloe - Tra seduzione e inganno, Ararat - Il monte dell'Arca) ed interpretata da Reese Witherspoon (Big little lies - Piccole grandi bugie, La rivincita delle bionde, Cruel intentions - Prima regola non innamorarsi), Colin Firth (Il discorso del re, Il diario di Bridget Jones, Kingsman - Secret service) e Mireille Enos (World war Z, Resta anche domani, Sabotage). Il film è tratto da una storia vera che ha riscosso molto scalpore negli Stati Uniti e a cui sono stati dedicati ben 4 documentari negli anni precedenti a questa pellicola. Devil's knot - Fino a prova contraria è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival del 2013. La pellicola ha vinto il Premio del pubblico al Courmayeur Noir Festival dello stesso anno. La trama del film si basa sul libro Devil's Knot: The True Story of the West Memphis Three, che a sua volta racconta la storia vera di un fatto di cronaca che fece all'epoca molto scalpore. L'arresto e la condanna di tre ragazzi, poco più che adolescenti, condannati nonostante la totale assenza di prove fece a lungo discutere i giornali. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA, LA TRAMA DEL FILM

Arkhansas, 1993. Tre ragazzini scompaiono nel nulla, e subito cominciano le ricerche. Pam Hobbs (Reese Witherspoon), madre di una dei ragazzi, non riesce a darsi pace. Purtroppo vengono rinvenuti solo i loro corpi senza vita, legati con lacci da scarpe, brutalmente picchiati e quindi annegati. A causa del modus operandi particolarmente violento, la polizia locale è convinta che i tre bambini siano stati vittime di una setta, che li ha utilizzati come sacrificio durante dei riti satanici. Dopo una velocissima indagine, durata solo un mese, vengono arrestati tre adolescenti, colpevoli solo di ascoltare musica metal e di essere appassionati di esoterismo. Dopo un processo rapidissimo i tre vengono condannati alla pena di morte, nonostante la totale assenza di prove a loro carico. L'investigatore privato Ron Lax (Colin Firth) comincia però ad interessarsi del caso. Una volta appurato che a carico dei presunti colpevoli non esistono prove, Ron e Pam decidono di impegnarsi perchè i tre vengano scarcerati e vengano cercati i veri colpevoli.

© Riproduzione Riservata.