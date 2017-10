EARTH - LA NOSTRA TERRA/ Su Rai 3 il film diretto da Mark Linfield (oggi, 1 ottobre 2017)

il docufilm nel primo pomeriggio di Rai 3

ALASTAIR FOTHERGILL ALLA REGIA

Earth - La nostra terra, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 15.50. Un docu film di genere naturalistico con il titolo originale semplicemente Earth. Si tratta di un prodotto realizzato nel 2007 grazie ad una coproduzione internazionale che ha visto impegnate case e studios americani, britannici e tedeschi. Nello specifico è stato prodotto dalla casa cinematografica della Disneynature in collaborazione con la Greenlight Medias AG e la BBC Worldwide, la regia è di Alastair Fothergill e Mark Linfield i quali hanno anche lavorato per la stesura della sceneggiatura assieme a Leslie Megahey. Le musiche sono state scritte dal compositore George Fenton, il montaggio è stato eseguito da Martin Eslbury mentre della fotografia si è occupato Richard Brooks Burton in collaborazione con Andrew Shillabeer. Nella versione originale il ruolo di narratore è stato affidato a James Earl Jones per il mercato americano, a Patrick Stewart per quello britannico mentre per quello italiano la voce è celebre conduttore Paolo Bonolis. ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

EARTH - LA NOSTRA TERRA, LA TRAMA DEL FILM

Si tratta di un documentario in cui viene presentato il fantastico e magnifico pianeta Terra con un accento particolare al mondo della natura. In primo luogo viene spiegato come cinque miliardi di anni fa a causa della caduta di un enorme asteroide sulla Terra si ebbero le prime forme di vita. Infatti proprio quello che è stato definito come il più grande incidente cosmico generò una serie di paesaggi, forme differenti e particolari di vita, l’alternarsi delle stagioni, nonché il freddo e il caldo. Vengono pertanto mostrati alcuni habitat differenti nonché le tantissime specie diverse di creature che popolano il nostro pianeta. Si tratta di un avventuroso viaggio che partendo dal Polo Nord lo attraversa completamente per poi arrivare al polo Sud. Si cerca in qualche modo di mettere anche in guardia chi sta guardando il documentario su quali sono le possibile minacce che possono minare la sopravvivenza di alcune specie di animali definiti più deboli. Quello che appare particolarmente spettacolare in questo documentario è il fatto che questo viaggio viene compiuto attraverso gli occhi di tre magnifici protagonisti. Nello specifico viene focalizzata l’attenzione sue tre particolari famiglie di animali. Si tratta quindi di una bellissima famiglia di orsi polari, di una balena megattera che ha con se un cucciolo che è appena venuto alla luce ed infine una famiglia di elefanti africani.

