Elenoire Casalegno / Ritrova il sorriso e l'amore: dopo Sebastiani Lombardi c'è Marcello Corso

Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno ha ritrovato il sorriso: dopo il divorzio da Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, la conduttrice si è legata all'imprenditore Marcello Corso, che ha un locale a Formentera. E lì è stata paparazzato da "Chi" durante una giornata in spiaggia. Ha sfoggiato il suo fisico mozzafiato, peraltro molto apprezzato dai fan sui social. Il matrimonio è un lontano ricordo, ma non è stato comunque facile per lei superare la sofferenza per la rottura con il marito. «Mi sono sposata per la prima volta a trentotto anni per amore. Non credo sia stato un errore. Tra noi c'è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente», ha raccontato recentemente Elenoire Casalegno in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. Ora ha ritrovato l'amore, quindi il peggio è passato. «Ci sono stati momenti di sofferenza, di dolore. Questo è un periodo in cui sto metabolizzando», ha raccontato la bella speaker.

LA "PAUSA" AL GRANDE FRATELLO VIP

Da pochi mesi è emersa la notizia della fine del matrimonio tra Elenoire Casalegno e Sebastiano Lombardi, ma i due hanno già voltato pagina. «Era da tanto tempo che le cose tra me e lui non andavano», ha spiegato la bella conduttrice a Vanity Fair nelle scorse settimane. L'esperienza al Grande Fratello Vip potrebbe averla aiutata a capire altre cose del suo matrimonio: «Ho vissuto il reality come un percorso, è stata una pausa da tutto e mi ha permesso di entrare in contatto con la parte più profonda di me stessa, senza distrazioni». Recentemente, invece, ha commentato la notizia della morte di Hugh Hefner, fondatore della rivista erotica Playboy per la quale ha posato in copertina due volte. «La prima avevo 20 anni e la seconda è stato sei anni fa. Ma non ho mai conosciuto il simpatico e allegro Hugh Hefner, di cui apprezzavo l’arte di provocare», ha raccontato all'agenzia Ansa. Elenoire Casalegno è stata, dunque, una delle tante "conigliere" italiane: «Il suo Playboy non è mai stato per me un giornale volgare».

