FRANCESCA MICHIELIN/ Protagonista al WNF di Firenze (Che tempo che fa)

Francesca Michielin a Che tempo che fa

VULCANO IL BRANO PIÙ TRASMESSO

Nella seconda puntata del programma Che tempo che fa vi è anche la giovane ma già affermata cantante italiana Francesca Michielin. Un’artista che in questa estate musicale è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo lavoro discografico Vulcano. Si tratta di un singolo che di fatto fa da apri pista a quello che sarà il suo terzo album dopo Riflessi di me uscito nel 2012 e di20 uscito nel 2015. Un singolo che sta regalando tante soddisfazioni alla cantante nata a Bassano del Grappa come conferma il fatto di essere il brano più trasmesso in questo mese di settembre. Una nuova soddisfazione dopo che ha avuto l’onore di intonare l’inno di Mameli nel corso del Gran Premio di Formula Uno nello storico circuito di Monza.

FRANCESCA MICHELIN A FIRENZE PER IL WNF 2017

Francesca Michielin è tra le cantanti italiane più apprezzate del momento come del resto conferma il successo che sta ottenendo il suo ultimo singolo Vulcano e la febbrile attesa dei fan per l’uscita del nuovo album. Tuttavia la Michielin è anche uno dei personaggi più impegnati non solo nel sociale ma anche nel supporto a nuove tecnologie come conferma la sua presenza ieri all’edizione 2017 del Wired Next Fest andato in scena a Firenze in cui si è discusso della tematica Confini in tutte le sue accezioni. Ad annunciare la partecipazione è stata la stessa Michielin con un post pubblicato su Instagram nel quale parla anche di alcune novità che la riguardano: “C'ho una pentola che bolle, o meglio, lava che ribolle... Sto montando il nuovo vlog, il primo capitolo visivo del disco. C'entra con i vulcani ovviamente, e non solo. Ci vediamo a FIRENZE questo sabato mattina per il #WNFdi @wireditalia, con la mitica @sofiaviscardi. Si parlerà di cose, non sarà noioso, lo prometto, e guarderemo il video. Poi PICI (consigliatemi posti)”.

