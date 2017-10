GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Ed. 2 news: scintille tra Malgioglio e Simona Izzo, la confessione di Jeremias

Grande Fratello Vip

A poche ore dalla nuova puntata live del Grande Fratello Vip 2017 e dalle nuove nomination, continuano i battibecchi tra Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Dopo aver avuto una discussione quando appartenevano a due squadre diverse, la regista e l’istrionico paroliere continuano a lanciarsi frecciatine anche adesso che condividono la stessa casa. Simona Izzo è stata la protagonista di un nuovo battibecco avuto con Cristiano Malgioglio, convinto che la regista abbia una vera e propria ossessione per il sesso. “Perché mi parli sempre di sesso?" – ha detto Malgioglio alla Izzo che, però, ha negato – “Io non parlo sempre di sesso, se tu che leggi tutto come sesso. Io parlo di amore". L’istrionico paroliere, però, convinto del suo pensiero, ha aggiunto: “No, non puoi tormentare con questa cosa che è sempre nella tua testa. Mi tormenti sempre, mi dici sempre le stesse cose- Io ho fatto un sogno, ho detto che mi trovavo in Messico e c'era questo uccello dentro il pullman”. Malgioglio, nei giorni scorsi, aveva nuovamente attaccato la regista accusandola di non essere affatto sincera: “Devo dirti che sei una grande attrice, io ti amo ma sei un'attrice pazzesca. Reciti amore. Sei una grande attrice e sei da Oscar. Quando dici ‘I miei figli', ‘Figli miei', tu stai recitando. E poi mi dici ‘Tu fai il papà', ma che papà faccio io? Non voglio fare né il papà, né lo zio, non me ne frega niente. Voglio essere amico, ho già i miei nipoti. Tu amore reciti. Reciti, lo vuoi capire? Dalla mattina alla sera”. Anche in questo caso, Simona ha respinto tutte le accuse ma i compagni, in primis Malgioglio, continuano ad avere da ridire sul suo atteggiamento.

JEREMIAS RODRIGUEZ E IL PASSATO DA OBESO

Jeremias Rodriguez continua ad essere in vena di confessioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver ammesso di sentirsi in colpa per aver lasciato sola Belen quando ha deciso di cercare fortuna in Italia. Nelle scorse ore, invece, il fratello di Cecilia ha voluto condividere con i propri compagni una fase delicata della sua vita. Jeremias, infatti, ha confessato di aver sofferto tanto in passato a causa del suo peso. Il fratello di Belen ha svelato che pesava ben 114 kg e di aver fatto molta fatica ad accettarsi. “Non uscivo di casa e non facevo altro che mangiare. Era il mio modo per sfogarmi. Mi guardavo allo specchio e piangevo, non mi piacevo. Era una cosa orrenda per me. Non volevo entrare nella mia stanza, dormivo sul divano” – ha detto Jeremias che poi ha aggiunto – “Sono felice di aver superato questa cosa. Mi sono sbloccato quando mi sono accettato, quando ho focalizzato il problema. Era l’unico modo per andare avanti”. Jeremias, poi, ha svelato di aver risolto il suo problema attraverso una sana alimentazione e un intervento chirurgico.

