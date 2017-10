IRENE PIVETTI/ Il matrimonio della figlia Ludovica ed il ritorno alla danza (Domenica Live)

Irene Pivetti (Wikipedia)

Irene Pivetti è stata ospite oggi nel corso della puntata di Domenica Live, durante la quale si è raccontata al cospetto di Barbara d'Urso parlando della sua nuova movimentata vita. Non si può certo dire che il volto noto della tv e della politica non sia un personaggio istrionico e dalle mille sfaccettature e questo lo ha dimostrato, negli anni, con un cambio di look radicale. Oggi si è presentata con addosso un abito in perfetto stile giapponese, ma in passato l'abbiamo spesso vista in eleganti tailleur. E' stata la stessa Pivetti, nel corso della sua intervista, a rivelare di essersi ispirata all'epoca addirittura alla Regina madre. L'intervista è stata molto intensa ed ovviamente non ha potuto non considerare anche una parentesi privata molto recente relativa al matrimonio della figlia Ludovica Maria che, all'età di appena 19 anni ha deciso di convolare a nozze. Nata dalla relazione che l'ex presidente della Camera ha avuto con l'ex marito Alberto Brambilla, Ludovica ha coronato il suo sogno d'amore giovanissima, definendosi per questo "fortunata" per aver trovato la sua dolce metà proprio ora.

TANTE SORPRESE IN STUDIO

Dopo le grandi emozioni delle recenti nozze dell’amata figlia, Irene Pivetti sogna ora di diventare presto nonna, e chissà se Ludovica Maria non contribuirà concretamente a rendere reale questo desiderio della madre, anche se un "nipotino" lo avrebbe già. Sarebbe il cagnolino preso dalla coppia per il quale lei sarebbe già la sua "nonna". Dopo aver ricordato anche la sua carriera politica, Irene Pivetti è stata la protagonista di una bellissima quanto inaspettata sorpresa: un messaggio da parte del padre che ha sottolineato la sua voglia di non fermarsi mai ogni volta che raggiunge un nuovo obiettivo. E' quindi stato il momento del gran finale, quando si è cimentata nel ballo, dopo essere stata già protagonista nel 2007 del talent show ballerino in onda sulla prima rete di casa Rai, Ballando con le stelle, quando manifestò enorme bravura e senso del ritmo, tanto da classificarsi al quinto posto.

