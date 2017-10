L'IMMORTALE/ Su Rete 4 il film con Jean Reno e Kad Merad (oggi, 1 ottobre 2017)

il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST JEAN RENO E KAD MERAD

L'immortale, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere azione con il titolo in lingua originale L'immortel ed è stata diretta da Richard Berry nel 2012 ed interpretata da Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs e Richard Berry. Jean Reno, che veste i panni di Chaley Mattey, è un famosissimo attore francese noto per i suoi ruoli da protagonista in pellicole come Dream Team, Alex Cross - La memoria del killer, La legge del crimine, Abel - Il figlio del vento e Il codice da Vinci. L'intera storia è ispirata dal romanzo scritto da Fran Olivieri Giesbert che, a sua volta, è tratto dalle reali vicissitudini vissute da Jacky Lambert, boss mafioso marsigliese degli anni 70. L'uomo riuscì, quasi per miracolo, a sopravvivere ad un terribile attentato organizzato contro di lui. Nel 2017, Jean Reno è entrato a far parte del cast del film La ragazza nella nebbia, di Donato Carrisi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'IMMORTALE, LA TRAMA DEL FILM

Charles Mattey ha ormai abbandonato la sua vecchia vita da boss mafioso. I suoi amici di un tempo, che desiderano vendicarsi della sua decisione di cambiare radicalmente vita, organizzano un terribile agguato nei suoi confronti. Charles, inaspettatamente, sopravvive a ben ventidue colpi di pistola. Una volta dimesso e tornato in forze, l'uomo scopre che ad aver organizzato l'attentato è un suo amico di vecchia data, il boss Tony Zacchia. In un primo momento, Charles decide di non reagire a quanto accaduto. Non ha, infatti, intenzione di combattere contro una persona a cui tempo addietro era molto legato. In più, preferisce non immischiarsi in affari criminosi per salvaguardare la sua nuova famiglia. Zacchia, però, continua imperterrito la sua missione punitiva. E così, fa uccidere un caso amico ci Charles. Quest'ultimo cambia idea e decide di vendicarsi personalmente. La sua intenzione è quella di eliminare ogni singolo sicario inviato da Zacchia. Nel frattempo, anche i poliziotti seguono lo svolgersi degli avvenimenti. A guidare le indagini è Marie Goldman, rimasta vedova di un agente di polizia ucciso proprio da Zacchia. Mentre Marie continua a brancolare nel buio, Charles elimina tutti gli uomini di Zacchia. Ques'ultimo ha, però, in serbo per Mattei un nuovo colpo basso. Sta infatti pianificando di incastrare Charles, incolpandolo dell'omicidio di un membro della sua gang. Come se non bastasse rapisce il figlio di Mattei, minacciando di uccidere il ragazzo se l'ex boss non si costituirà alla polizia. Marie Goldman comprende fin da subito il torbido piano di Zacchia e decide di allearsi proprio con Charles Mattei, con la speranza di eliminare il mafioso per vendicare anche la morte di suo marito. Riusciranno Marie e Charles a sventare il piano di Zacchia?

