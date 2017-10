L'ISOLA DI PIETRO/ Anticipazioni dell'1 ottobre 2017: Elena dirà la verità ad Alessandro?

L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta su Canale 5

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI NELL'ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION CON GIANNI MORANDI

Nella prima serata di oggi, domenica 1 ottobre 2017, andrà in onda il secondo episodio de L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Pietro esce di casa di buon ora con il fedele Mirto, il suo cane, mentre alla Tonnara della cittadina si sta ancora tenendo una festa fra ragazzi. Diana in particolare ruba il cellulare di Caterina, dopo averla canzonata a lungo. I ragazzi diventano così complici contro Caterina e le girano un video che la convince a lasciare il posto in preda alla rabbia. Nell'andare via non avvisa nemmeno Fabrizio, il ragazzo con cui ha una relazione da diverso tempo. Pochi istanti dopo, Pietro si accorgo che la Tonnara è stata colpita da un'esplosione e si precipita sul posto per cercare di salvare potenziali feriti. Una volta entrato nel capannone, la Tonnara viene colpita da un'altra esplosione che finisce per colpire in modo lieve il medico. Più tardi, Ines avvisa Elena che il padre è stato ricoverato in seguito all'incendio della Tonnara e la donna decide di partire per la Sardegna. Il Vice Questore Ferras viene incaricato di svolgere le indagni, che si soffermano inevitabilmente anche su Pietro. Una volta arrivata in ospedale, Elena scopre che durante l'incendio hanno perso la vita quattro ragazzi di Carloforte, ma visto che Pietro sembra stare bene, decide di ritornare a Milano per proseguire con i progetti di partenza alla volta di Londra. Prima di lasciare l'isola, rivede tuttavia Grazia, la donna a cui diversi anni prima ha affidato la figlia Caterina con il patto di non farle sapere mai la verità. Più tardi, Caterina informa Fabrizio di essere in attesa di un figlio e manifesta il desiderio di abortire, ottenendo un aiuto economico dal fidanzato. Più tardi, Elena scopre che sulla scena del crimine, vicino alle bombole che sono state fatte esplodere, c'è un fermaglio di Caterina. Le indagini si concentrano poi sul video girato durante la festa a Caterina, in cui si sente la ragazza affermare con ira di volerli vedere tutti morti. Prima di ripartire, Elena cerca di parlare con la ragazza, ma scopre che è fuggita. Nel frattempo, Riccardo riceve delle minacce dal fratello perché non dica nulla di quanto avvenuto alla festa. Elena decide alla fine di rimandare ancora una volta la partenza ed incontra il fratello di Alessandro, con cui evidentemente ha avuto una relazione in passato. Dato che Caterina è introvabile, Pietro suggerisce ad Ines di seguire le tracce lasciate dal bancomat di Fabrizio, convinto che sia in possesso della ragazza. Fabrizio però afferma di aver perso il bancomat, ma Pietro intuisce che sta mentendo. Le indagini si concentrano ancora di più su Caterina quando emerge che aveva subito dei ricatti dal fratello di una delle vittime, che aveva diffuso il video che la riguardava. Tempo dopo, Elena riesce a trovare la ragazza e la ferma prima che possa abortire, ma Caterina fugge una seconda volta. Elena ancora una volta riesce a rintracciarla e la ferma prima che possa gettarsi dal cavalcavia, rivelandole di essere rimasta incinta a sua volta alla sua età, senza sapere che Pietro si trova ale sue spalle.

L'ISOLA DI PIETRO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 OTTOBRE 2017

Nel secondo episodio de L'Isola di Pietro, Elena riuscirà a convincere Caterina a fare ritorno a Carloforte e ad affrontare il giudizio dei genitori. La ragazza riferisce in seguito alle autorità che durante il party alla Tonnara c'era stato un giro di droga, che spingono Elena a concentrarsi su Samuele, fratello di Alessandro, il Vice Questore. Samuele è infatti un noto tossicodipendente dell'isola e chi meglio di lui potrebbe aver introdotto della droga al party? La figlia di Pietro rivelerà in seguito a Ferras i suoi sospetti, ma il funzionario reagisce in malo modo. Durante il loro confronto verbale, Alessandro arriverà a riportare a galla alcuni vecchi rancori collegati alla loro adolescenza, soprattutto perché non ha mai capito per quale motivo si è trasferita a Milano diversi anni prima.

