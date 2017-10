LINCOLN/ Su Rai Movie il film diretto da Steven Spielberg (oggi, 1 ottobre 2017)

il film storico in prima serata su Rai Movie

STEVEN SPIELBERG ALLA REGIA

Lincoln, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere storica che è stata diretta nel 2012 da Steven Spielberg (Jurassic Park, Indiana Jones e i predatori dell'Arca perduta, Schindler's list - La lista di Schindler) ed interpretata da Daniel Day-Lewis (Il petroliere, Gangs of New York, L'ultimo dei Mohicani), Sally Field (Forrest Gump, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, The amazing Spider-Man) e Tommy Lee Jones (Men in black, Il fuggitivo, Non è un paese per vecchi). Il film si concentra sull'ultimo periodo della vita di Abrham Lincoln, basandosi principalmente sul libro Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln di Doris Kearns Goodwin. Il film ottenne un ottimo successo di critica e vinse il Premio Oscar per la migliore scenografia e per il migliore attore protagonista. Daniel Day-Lewis vinse anche un Golden Globe, nella stessa categoria, un Premio BAFTA e un Screen Actors Guild Awards. In Italia il film ha ricevuto una nomination ai David di Donatello come miglior film straniero. Il ruolo di Abraham Lincoln era stato inizialmente offerto a Liam Neeson (Schindler's list - La lista si Schindler, Excalibur, Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma), che aveva già collaborato con Spielberg a diverse pellicole. L'attore decise però, d'accordo con il regista, di lasciare la produzione perchè ormai troppo vecchio per interpretare il Presidente. Ma vediamo in breve la trama del film nel dettaglio.

LINCOLN, LA TRAMA DEL FILM

Primi giorni del 1865. La Guerra di Secessione americana volge ormai al termine con la vittoria dei nordisti. Il Presidente Abraham Lincoln (Daniel Day-Lewis) è impegnatissimo a cercare di riunire un paese straziato da una guerra fratricida. Lo stesso Lincoln ne è stato colpito molto duramente, perchè il conflitto gli ha portato via un figlio. Durante la guerra, il Presidente gode di poteri mai concessi ai suoi precedessori. Nello stesso tempo Lincoln sta cercando di far approvare dal Congresso il tredicesimo emendamento. Fra le cause scatenanti della guerra, stessa, questo sancisce l'abolizione della schiavitù, sul cui sfruttamento si basa buona parte della prosperità economica degli Stati del Sud.

