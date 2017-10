LUIS FONSI/ Video, Despacito: sopravviverà la versione di Corti e Onnis? (Le Iene Show)

Luis Fonsi (Foto da Youtube)

LUIS FONSI E IL TORMENTONE DELL'ESTATE (VIDEO)

Luis Fonsi ci ha fatto compagnia per tutta l'estate: magari il suo nome non vi dirà nulla, ma basterà rievocare la parolina magica, "Despacito", per indurvi a canticchiare quel motivetto che ha contagiato l'intero Pianeta o, al contrario, a provocare una crisi del vostro sistema nervoso, stanco di ascoltare a ripetizione quella musica latina, che "ormai l'estate è finita, tra poco è Natale". Noi decidiamo di restare imparziali, limitandoci ai numeri. Quelli, comunque la si pensi, fanno del portoricano Luis Fonsi uno dei cantanti più popolari di sempre. Basti pensare che mai nessuno, prima di lui, era riuscito a collocarsi in vetta alla hit parade del Regno Unito con una canzone non inglese. In America, prima di lui, c'erano entrati due tormentoni che ognuno di noi saprebbe ancora quanto meno intonare: "La Bamba" e "Macarena".

E in Italia, ovvio che il Bel Paese si sia fatto colonizzare dal ritmo di Despacito. Sarà dunque Luis Fonsi (insieme al rapper Daddy Funky) ad entrare nella storia come il primo artista capace di meritare il disco di Diamante, premio riservato a chi raggiunge oltre 500 mila copie tra download e streaming.

DESPACITO, MA CHE SIGNFICA?

Difficilmente siete riusciti quest'estate a fare a meno di sentire Despacito, ma quanti di voi sono a conoscenza del significato del testo? Magari non lo sono le signore, anche di una certa età, che in famiglia canticchiano Despacito ignare di essere nel pieno di una dichiarazione a dir poco bollente. Sì, perché Luis Fonsi ha tirato fuori dal cilindro una canzone in tutto e per tutto "caliente", nel solco della tradizione delle canzoni latine di maggior successo. Accade così che l'interprete dica:"Voglio spogliarti con i miei baci" o "fare del tuo corpo tutto un manoscritto". Se vi sembra poco abbiate un po' di pazienza: la fase hot deve ancora arrivare. Un esempio? "Insegni alla mia bocca i tuoi luoghi preferiti" o "Provocare le tua grida" vi bastano? Se non vi sembra esplicito allora sorbitevi questo:"Facciamolo su di una spiaggia di Puerto Rico". Sarà curioso, a tal proposito, seguire la puntata de Le Iene Show in onda stasera su Italia 1: Corti e Onnis, dopo aver intercettato Luis Fonsi, gli proporranno la loro particolare versione di Despacito. Sarà di certo, crediamo, meno spinta dell'originale.

