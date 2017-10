Le Iene / Al via la nuova stagione con Nicola Savino: Davide Parenti difende la libertà del programma

Le Iene

In diretta e in prima serata su Italia 1, torna Le Iene Show. Oggi tocca a Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani, mentre ogni martedì al timone ci saranno Ilary Blasi e Teo Mammuccari, in compagnia della Gialappa's Band. Grande è la curiosità dei telespettatori circa i servizi che andranno in onda stasera. Le anticipazioni rivelano che verrà trasmesso un reportage di Gaetano Pecoraro: la Iena è stata in Libia all'interno di uno dei centri di detenzione dove vengono trasferiti i migranti bloccati dalla guardia costiera del Paese mentre provano a raggiungere l'Europa. L'inviato, che ha raccolto alcune testimonianze e documentato le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui vivono i migranti, ha incontrato due ufficiali della Guardia Costiera libica, i quali rivelano presunti accordi che alcuni avrebbero preso con i trafficanti di uomini. Emergono poi i sospetti su una guardia costiera accusata di essere una delle menti del traffico illegale di essere umani: pare che si sia recata in Italia per chiedere supporto. Sulla vicenda ha provato appunto a far luce Pecoraro, a cui però il ministro dell'Interno Marco Minuti non ha rilasciato dichiarazioni. Le Iene Show si occuperanno anche dei referendum sull'autonomia di Lombardia e Veneto con un intervista doppia a Luca Zaia, governatore del Veneto, e Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano. Anche Luis Fonsi sarà protagonista della prima puntata della nuova stagione del programma di Italia 1: Stefano Corti e Alessandro Onnis incontreranno il cantante partoriscano autore del tormentone dell'estate "Despacito". A lui le due Iene presenteranno la propria "versione" della hit estiva.

AL VIA LA NUOVA STAGIONE

Le Iene tornano in onda con la ventesima stagione. Ogni domenica, in prima serata su Italia 1, al timone dello show più irriverente della televisione italiana, ci saranno Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani. Un ritorno importante per Mediaset che ha deciso di puntare ancora una volta su un programma che racconta la realtà mettendo in evidenza anche alcuni aspetti nascosti di ciò che accade non solo in Italia. A presentare la nuova stagione de Le Iene, ai microfoni de La Verità, è Davide Parenti, l’autore storico del programma. Da sempre dietro le quinte, Davide Parenti difende la libertà del suo programma che, seppur sbagliando a volte, cerca di raccontare sempre la verità. “Un bel miracolo” – commenta così Davide Parenti la ventesima edizione de Le Iene – “La share media dello scorso anno è stata del 10,4% su una rete che fa circa la metà. E' come se su Rai 1 ci fosse un programma che fa il 40%. Su Canale 4 Barcellona Juventus fa il 25%, su Italia 1 il 18. Fazio faceva l'11 su Rai 3 e fa il 20 su Rai 1. La rete è performante [...] Noi lavoriamo affinché Italia 1 superi Canale 5", ha aggiunto. L’autore del programma, poi, difende la sua creatura, finita in alcuni casi al centro della polemica per aver realizzato servizi scomodi come quelli su Blue Whale o Stamina. “Grazie a Mediaset Le Iene sono un programma molto libero. Da nessun'altra parte si potrebbe fare un programma così. In una tv commerciale gli investitori pubblicitari sono determinanti. Ma sul nostro sito si possono trovare i pezzi in cui abbiamo criticato gli investitori più importanti [...] Può essere che a volte esageriamo. Ma siamo in buona fede e se commettiamo errori lo ammettiamo. Non mi pare capiti spesso", ha spiegato Parenti.

TUTTE LE NOVITA’

Una delle grandi novità della ventesima stagione de Le Iene è la presenza di Nicola Savino che, tutte le domeniche, affiancherà Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani. Gli inviati del programma sono Giulio Golia, Filippo Roma, Nadia Toffa, Sabrina Nobile, Luigi Pelazza, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Andrea Agresti, Dino Giarrusso, Paolo Calabresi, Pablo Trincia, Gaetano Pecoraro, Cristiano Pasca, Nicolò De Devitiis, Veronica Ruggeri, Stefano Corti e Alessandro Onnis, Cizco, Roberta Rei, Mary Sarnataro, Nic Bello, Michele Cordaro, Alessandro De Giuseppe, Sebastian Gazzarrini, Niccolò Torielli, Fabio Agnello e Liza Boschin. Tra le new-entry, Ismaele La Vardera e Antonino Monteleone. Quale sarà il servizio più interessante della prima puntata de Le Iene? “Uno scherzo a Elenoire Casalegno che debuttò come valletta di Pressing nel quale le sembrerà di parlare con il fantasma di Raimondo Vianello. Abbiamo campionato la sua voce, è venuto bene”, ha spiegato Davide Parenti a La Verità. Nel corso di questa stagione, poi, ci saranno due inchieste: la prima è Drug Wipe, il narcotest ai parlamentari mentre la seconda riguarda la storia di un omosessuale che voleva lasciare la casa al compagno che l’avrebbe persa alla sua morte.

© Riproduzione Riservata.