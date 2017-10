MISSOURI/ Su Rete 4 il film con Jack Nicholson e Randy Quaid (oggi, 1 ottobre 2017)

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JACK NICHOLSON

Missouri, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 16.15. Una pellicola di genere western con il titolo nella versione originale The Missouri Breaks) Si tratta di un film americano prodotto dalla casa cinematografica della United Artists con la regia di Arthur Penn mentre per la stesura del soggetto e della sceneggiatura c’è stata una cooperazione tra il leggendario Marlon Brando e Thomas McGuane. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da John Williams, la fotografia è stata curata da Michael C. Butler mentre il montaggio è stato realizzato da Dede Allen. Nel cast oltre allo stesso Marlon Brando figurano altri nomi eccellenti del cinema di Hollywood come Jack Nicholson, Randy Quaid e Harry Dean Stanton. Ma vediamo insieme l atrama del film nel dettaglio.

MISSOURI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il film è ambientato nel 1870. David Braxton è noto per essere un facoltoso proprietario terriero che dopo una serie di difficoltà ma anche tanto lavoro e sacrifici, è riuscito ad acquisire sempre maggiore stima e notorietà, inoltre, è riuscito anche a crearsi una bella famigliola. Tuttavia, questa ritrovata serenità familiare, viene messa a dura prova con l’arrivo in paese di una banda specializzata a rubare bestiame. A capo di questa banda di criminali vi è un certo Tom Logan (Jack Nicholson) che nonostante sia arrivato da pochissimo giù è riuscito a fare numerosi furti. Preoccupato di tutto ciò, soprattutto perché immagina di poter essere la prossima vittima, è David Braxton che decide di far lavorare per se un uomo di nome Robert Lee Clayton (Marlon Brando) da tutti conosciuto come eccellente cacciatore. Il suo scopo è liminare proprio la banda di ladri incluso Tom Logan. Logan inoltre grazie alla sua passione per il giardinaggio si avvicina molto alla figlia Braxton, Jane (Kathleen Lloyd) tanto da iniziare a frequentarla ed intraprendere una relazione con lei che suo padre però faticherà ad accettare. Nel frattempo però continuano le scorribande di Tom Logan e i suoi uomini, ma Robert Lee un bel girono riesce ad uccidere uno della banda. Successivamente Braxton da il compito a Lee di dare proprio in fiamme il posto dove la banda aveva trovato rifugio. Il cacciatore riesce nel suo intento, e si convince che Tom Logan sia anch’egli morto nel rogo. Questa sarà la rovina per Robert Lee Clayton e David Braxton. Tom Logan è infatti vivo ed è pronto a vendicarsi di quanto subito. Infatti recatosi nella proprietà di Braxton taglierà prima la gola a Robert Lee per poi uccidere lo stesso Braxton.

© Riproduzione Riservata.