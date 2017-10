MasterChef Italia 6 / Su TV8 replica puntata 11 e 12, anticipazioni: ospite Iginio Massari

Masterchef Italia

Joe Bastianich, Antonino Canavaccuolo, Bruno Barbieri e Carlo Cracco torneranno in onda questa sera, a partire dalle 21.10 su Tv8, con la sesta puntata di Masterchef Italia 6. Un doppio episodio per gli appassionati della cucina che potranno divertirsi, arrabbiarsi ma anche leccarsi i baffi immaginando i piatti che prepareranno gli aspiranti Masterchef. I quattro cuochi stellati, giudici del talent show culinario, non concederanno sconti a nessuno e saranno pronti a stroncare anche i concorrenti più meritevoli di fronte ad eventuali errori. Per riuscire a portare a casa la vittoria, tutti i concorrenti devono superare delle prove difficilissime. I giudici, infatti, mettono alla prova il talento culinario di tutti i concorrenti con delle prove, a volte proibitive, anche per dei professionisti. Anche in questa puntata ci saranno due cuochi amatoriali che dovranno dire addio al loro sogno abbandonando il programma. A dare manforte agli aspiranti chef, in questa puntata, ci sarà il maestro di pasticceria Iginio Massari e un gruppo di 35 persone non vedenti, ospiti di una struttura che ospiterà la prova in esterna dei concorrenti.

LE ANTICIPAZIONI DEI DUE EPISODI

Nell’undicesimo episodio di Masterchef Italia 6, gli ingredienti della Mystery Box saranno: sedano rapa, parmigiano reggiano, ostriche, ceci ammollati, noci di macadamia, piselli, barba di frate, polpa di ricci di mare, salicornia, fichi. I concorrenti non potranno usare il frullatore nella preparazione del piatto. Il tema dell’Invention Test, invece, sarà la pasticceria. I concorrenti dovranno preparare un profiterole con un pila di 50 bignè su una base di 24 cm. Chi sarà eliminato al termine delle due difficili prove? Nel dodicesimo episodio, invece, i concorrenti saranno impegnati in una prova in esterna presso l’istituto dei ciechi di Milano che ospita 35 persone non vedenti. I concorrenti saranno divisi in due squadre, la rossa e la blu. Le due squadre dovranno preparare un antipasto, un secondo, un primo e un dolce. Prima di dare il via alla prova, i capitani delle due squadre dovranno scegliere 15 ingredienti attraverso un percorso al buio. Nella sfida Pressure Test, nella prova, i concorrenti dovranno preparare a staffetta un piatto senza sapere chi ha cominciato per primo mentre nella seconda prova, ogni squadra dovrà preparare il piatto della squadra avversaria. Al termine di quest’episodio, quale concorrente dovrà togliersi il grembiule e abbandonare per sempre il sogno di diventare il Masterchef Italia 6?

