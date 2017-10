Mezzogiorno in Famiglia/ Oroscopo Paolo Fox con classifica settimanale dei segni e anticipazioni 1 ottobre

Mezzogiorno in Famiglia su Raidue (Foto: da Facebook)

ATTESA PER L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

Il weekend di Raidue torna ad accendersi con Mezzogiorno in Famiglia, il programma condotto a Adriana Volpe con Massimiliano Ossini e Sergio Friscia. Oggi, domenica 1 ottobre, a partire dalle 11 andranno in scena giochi e musica per una mattinata all'insegna del divertimento. L'attenzione dei telespettatori è rivolta soprattutto sull'oroscopo settimanale di Paolo Fox, uno dei momenti più seguito della trasmissione. Il famoso astrologo tornerà con i consigli e le indicazioni sui segni zodiacali, quindi presenterà la classifica aggiornata, con tanto di voti, per analizzare l'andamento dei segni e far capire al pubblico come si muoveranno gli astri per la prossima settimana. Quali saranno i segni zodiacali che si piazzeranno nei piani alti della classifica di Paolo Fox? Quali saranno invece quelli flop? Occhi puntati su Mezzogiorno in Famiglia e orecchie pronte per ascoltare le novità di Paolo Fox, uno degli astrologi più amati, anche da chi nutre qualche perplessità sull'oroscopo. Non mancheranno comunque i giochi telefonici per i telespettatori e gli spazi musicali, affidati al Maestro Gianni Mazza, affiancato dalle Dj Jas e Jay. Storia, tradizioni e bellezze d'Italia con Elena Ballerini e Claudia Andreatti, in collegamento dalle piazze dei paesi che si sfideranno.

RIASSUNTO PUNTATA DI IERI

L'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti salienti della puntata domenicale di Mezzogiorno in Famiglia, ma il programma è andato in onda anche ieri. E tra l'altro non sono mancati i colpi di scena. A sfidarsi i comuni di Giardini Naxos, in provincia di Messina dove è stata inviata l'invita Claudia Andreatti, e di Pietrasanta, della provincia di Lucca, da dove invece si collegherà l'inviata Elena Ballerini. Capitanati rispettivamente da Costantino Vitagliano e Irene Cioni, hanno dato vita ad una sfida particolarmente avvincente. A vincere nella puntata di ieri è stato il comune siciliano, di conseguenza i campioni in carica di Giardini Naxos partiranno in quella odierna con un importante vantaggio di due punti. Dopo la vittoria contro il comune di Albenga (SV) ottenuta la scorsa settimana, si confermeranno? Il destino di questa sfida però è tutt'altro che scritto, quindi andrà seguita con attenzione oggi, domenica 1 ottobre. Chi si aggiudicherà la vittoria nella puntata odierna?

