NCIS 14/ Anticipazioni dell'1 ottobre 2017: Torres rivelerà qualcosa del suo passato?

NCIS 14, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 1 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo "Uomo in mare". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: McGee (Sean Murray) scopre che nel suo appartamento ci sono due ladri e durante la sparatoria riesce a colpirne uno. Nel frattempo, Vance (Rocky Carroll) si trova a cena con Jenna (Mary Stuart Masterson). Durante le indagini, McGee chiede ai colleghi di non informare la fidanzata per evitare di spaventarla, ma Gibbs (Mark Harmon) crede che ci sia un collegamento fra il triplice omicidio avvenuto molti anni prima e l'evento recente. McGee scopre poco dopo che i criminali hanno sottratto un videodiario della fidanzata con all'interno alcuni dati dell'NSA. Indagando sul primo omicida, la squadra scopre che era collegato con i criminali, ex detenuti rilasciati di recente. Grazie all'analisi della scena del crimine, Abby (Pauley Perrette) risale all'identità del complice fuggito, che viene ritrovato in un vicolo con una ferita al braccio e con il disco rigido in tasca. Il ladro rivela durante l'interrogatorio di aver ricevuto una soffiata da un certo Louis Cole (Mickey Cassidy), che viene collegato con un altro detenuto ed infine anche a Paul Triff (French Stewart), lo smembratore responsabile del triplice omicidio.

Durante il colloquio con Triff, il pellicciaio smentisce di aver detto qualsiasi cosa a Louis e di aver nascosto qualcosa all'interno del suo vecchio appartamento. Grazie ad un super scanner, Abby passa al setaccio l'intera abitazione e al di sotto delle assi della camera da letto viene ritrovato il corpo mummificato di un uomo. Grazie all'autopsia, si scopre che il cadavere risale a quindi anni prima e viene identificato come un noto lobbysta corrotto. All'interno del suo stomaco viene ritrovata poi una chiave, che la vittima potrebbe aver ingerito poco prima del decesso. Secondo le indagini di quell'epoca, risulta che Pruitt fosse collegato con un furto di diamanti del Sud Africa e che il bottino non sia mai stato ritrovato dai federali.

Nel frattempo, Vance è di nuovo a pranzo con Jenna per aumentare la propria visibilità in vista di una possibile entrata nel Congresso. Triff conferma in seguito di aver ucciso il lobbysta dopo aver stretto un finto accordo, in cui avrebbe dovuto nascondere il carico di diamanti. Visto che i tre complici di allora avevano preteso la loro parte, il criminale ha deciso di ucciderli. L'NCIS non sa ancora dove si trovi il bottino, nonostante la chiave sia stata associata ad una cassetta di sicurezza. Per collaborare, Triff richiede alcuni benefits per i futuri anni di detenzione e la possibilità di stringere un accordo provoca una frattura nei rapporti fra Vance e Jenna. Mentre la squadra trova i diamanti, Jenna decide di mettere un freno alla sua conoscenza con Vance, dopo aver compreso che sono troppo diversi.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 OTTOBRE 2017, EPISODIO 18 "UOMO IN MARE" -

La squadra dell'NCIS è impegnata nell'allenamento per una corsa campestre, che provoca presto un confronto fra i quattro agenti speciali. Dato che Quinn e Torres sono i più in forma, propongono a Bishop e McGee uno scontro ad armi pari, concedendo loro un po' di vantaggio. La squadra viene chiamata poi ad indagare su un vecchio caso di omicidio, che anni prima è stato attribuito ad un incidente mortale. Alcuni indizi rivelano che tuttavia si tratta di un omicidio. Un particolare focus in questo episodio verrà fatto sul personaggio di Torres, finora rimasto in ombra e non sviluppato come i fan si sarebbero aspettati. Il suo ingresso nell'NCIS è stato forte, ma sappiamo davvero ancora poco sul suo conto. Il nuovo caso della puntata permetterà così a Torres di parlare di un suo vecchio amore, che ha inciso in modo particolare nella sua vita.

© Riproduzione Riservata.