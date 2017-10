ONE LIFE/ Su Rai 3 il film documentario diretto da Michael Gunton (oggi, 1 ottobre 2017)

il film documentario nel pomeriggio di Rai 3

MICHAEL GUNTON ALLA REGIA

One life, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 17.25. Una pellicola di genere documentario naturalistica che è stata realizzata in Gran Bretagna nell’anno 2011 da alcune importanti case di produzione come la BBC Earth, la IM Global e la Magic Light Pictures. La regia è stata affidata al cineasta Michael Gunton il quale si è avvalso della collaborazione di Martha Holmes mentre le musiche che compongono la colonna sonora sono state scritte dal celebre compositore George Fenton. Da segnalare come nella versione originale la voce narrante è quella del famoso attore britannico Daniel Craig mentre nelle versione italiano questo compito è toccato al cantante Mario Biondi a sua volta dotato di una voce quanto mai inconfondibile. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ONE LIFE, LA TRAMA DEL FILM

In questo spettacolare viaggio nella natura viene spiegato come in più di cinque miliardi di anni, la vita sulla Terra è notevolmente e radicalmente cambiata. Tutto è cambiato sia nella varietà delle specie che nella ricchezza del creato. Proprio One Life decide di celebrare quelle che sono le storie più spettacoli che coinvolgono il mondo della natura. Nello specifico grazie ad un lavoro di ben quattro anni ed esattamente quasi dieci mila ore di riprese è stato possibile raccontare la vita, celebrandola con immagini straordinarie nonché storie spettacolari tutte provenienti dal mondo degli animali. Vengono mostrati alcuni animali sorprendenti, bellissimi, alcuni più pericolosi e altri più mansueti. Inoltre attraverso l’intero ciclo di vita di quella che può essere considerata una nuova generazione, viene seguita la ricerca di questi animali di cibo, nonché di un riparo decente per la sopravvivenza, tutti i pericoli che di volta in volta vengono affrontati nonché quella che è la creazione di un nuovo nucleo familiare. Le storie dei vari animali protagonisti di questo avvincente viaggio si intrecciano in quello che può essere considerato come un docu film in cui si comprende perfettamente che sul nostro Pianete Terra ciascuna creatura è in quale modo legata perché condivide lo stesso desiderio. Non soltanto sopravvivere e vivere ma soprattutto dare nuova vita in quella che è definita l’evoluzione della specie. Tutto ciò non fa altro che mostrare come gli esseri viventi abbiano in comune non soltanto con gli animali e in particolar modo con alcune specie ma anche con l’intera natura che ci circonda.

