Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 1 ottobre 2017

OROSCOPO DI PAOLO FOX A LATTEMIELE DI OGGI 1 OTTOBRE 2017

Questa prima giornata di ottobre per i Gemelli nasce con la Luna favorevole, ma restano pianeti dissonanti. Ciò vuol dire che deve cercare di risolvere qualche avversità in maniera molto veloce. Dal punto di vista lavorativo però non si esclude che entro dicembre arrivi una buona notizia. Può esserci però già qualcosa di buono da adesso. Negli ultimi anni sono cambiati i riferimenti familiari e affettivi e bisogna ripartire con più tranquillità. Per la prima giornata di ottobre lo Scorpione è sempre più potente e quindi anche desideroso di fare grandi cose. Chi è stato male può recuperare. Giove è quasi nel segno e quindi è chiaro che qualcosa è già in ballo. Basta però con il pessimismo e le umiliazioni perché adesso sarebbe un peccato lasciarsi andare a considerazioni negative solo per paura di rimettersi in gioco, soprattutto in amore.

OROSCOPO IN PILLOLE

Andiamo a vedere da vicino l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 1 ottobre 2017. Il noto astrologo come ogni giorno è tornato con la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio LatteMiele. Il Cancro è molto agitato e non riesce a gestire con tranquillità le sue cose. E' un momento in cui si vive un po' sotto pressione anche per il Leone che dovrebbe essere più cauto nella scelta di quello che deve fare. Il Toro vivrà una domenica un po' a metà con qualcuno che è un po' deluso da una persona cara e qualcun altro che invece vive una sofferenza fisica. I Pesci hanno dei conti in sospeso da regolarizzare, ma apre oggi un mese davvero importante in cui arriverà finalmente il tanto atteso riscatto. Staremo a vedere cosa capiterà, ma di sicuro c'è un atteggiamento che porta a vivere le cose con maggiore serenità e la determinazione di chi a volte è sicuro di sé stesso. Staremo a vedere quando si riuscirà a trovare la giusta strada per finalmente realizzarsi.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Partiamo dal classico parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Bilancia ha superato una situazione in cui cercava di accordarsi con un'altra persona. Ora è il momento di cercare di trovare la via per risolvere le cose con grande determinazione. La Vergine continua un momento di fortuna grazie a un cielo molto importante. I Gemelli sono riusciti a uscire da un momento in cui tendevano un po' troppo a isolarsi. La Luna è favorevole per questo ottobre che potrebbe portare a una svolta importante. Riscatto che arriverà anche per i Pesci che finalmente hanno lasciato alle spalle un periodo di attesa fatto di tanti alti e bassi, ora è il momento però di mettersi in testa che le cose andranno molto bene anche grazie alla determinazione. Attenzione però a fare il passo più lungo della gamba, la fretta non è di sicuro la soluzione per risolvere i problemi vissuti negli ultimi giorni.

