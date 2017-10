Replica Mai Dire GF Vip / Ecco dove in TV e video streaming: la Gialappa's Band ritorna su Italia 1

Replica Mai Dire GF Vip

La Gialappa's Band è ritornata con Mai Dire GF Vip. Se volete visionare la replica del divertente show con protagonisti i concorrenti della seconda edizione del reality show di Casa Mediaset, potete sintonizzarvi su Italia 1 questo pomeriggio quando, a partire dalle 19 andrà in onda la sua replica su Italia 1, della durata di un'ora. Nel corso delle dirette del lunedì sera, l'irriverente trio si palesa in studio con Ilary Blasi e Alfonso Signorini ma, anche in quel caso, gli interventi non gratificano il pubblico perché troppo brevi. In funzione di ciò, si è pensato di offrire loro un programma che potesse gratificare sia il pubblico sia il potenziale che da sempre dimostrano di avere. Solo pochi attimi per fare impazzire i telespettatori, con le gaffes di Carmen Di Pietro e le esternazioni di Cristiano Malgioglio. Preso di mira anche Jeremias Rodriguez, accusato di non essere proprio l'uomo più educato del pianeta. Tutto questo e molto altro, verrà presentato oggi, nell'access prime time della rete giovane di Casa Mediaset. Se non vedete l'ora di visionare il divertentissimo programma della Gialappa's, vi forniremo a seguire anche tutte le informazioni per recuperare i video in replica streaming, ancor prima di poterli vedere in televisione.

Mai Dire GF Vip: replica in TV e streaming, ecco come

Dalle 19, Italia 1 proporrà in replica la prima puntata di Mai Dire GF Vip, andata in onda lo scorso mercoledì, nella seconda serata di Italia 1. Il primo appuntamento si è aperto con Simona Izzo e il suo continuo russare, per poi concentrarsi anche con i discorsi tra lei e Carmen Di Pietro. Spazio poi per Marco Predolin, colui che prima di entrare in gioco aveva dichiarato di odiare la volgarità. Si continua poi con l'insolito rapporto tra Malgioglio e Carmen così come la strana tecnica di Ivana per sviluppare i muscoli. Tra le grandi novità di questa stagione, Mai Dire GF Vip, va in onda dal lunedì al venerdì con una striscia quotidiana di circa dieci minuti. Per guardare la prima puntata in replica streaming, potete cliccare qui.

