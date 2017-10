STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'isola di Pietro e Le Iene show (domenica, 1 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, Per la prima serata di oggi, domenica 1 ottobre 2017, sulle reti Mediaset sarà presente una varietà di programmi adatti ai membri di tutta la famiglia. Come sempre sarà presente la grande fiction italiana, con quello che potrebbe essere il programma più visto della serata, L'isola di Pietro, una storia drammatica con l'eterno cantante Gianni Morandi. Sugli altri canali delle reti Mediaset andranno in onda programmi di intrattenimento e varietà, grandi film del passato e del presente cinematografico e serie tv avvincenti. In sintesi, ci saranno programmi per tenere incollati al televisore praticamente chiunque, per questo si preannuncia una serata da passare davanti alla propria tv! Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

In prima serata su Canale 5, il canale di punta del palinsesto Mediaset, andrà in onda la seconda puntata della fiction drammatica L'isola di Pietro. Questo programma è un progetto fortemente voluto dal cantante Gianni Morandi che è anche il protagonista dell'opera. In seconda serata invece, è previsto il riassunto del Grande Fratello Vip, uno dei reality show più seguiti in Italia, con il riassunto delle giornate di sabato e domenica. Su Italia 1 invece, ritornerà uno dei programmi più attesi, Le Iene Show. Quest'anno, i conduttori del programma sono il comico Nicola Savino e la showgirl Ilary Blasi, affiancati come sempre dalle storiche voci della Gialappa's Band. In seconda serata, ci sarà la pellicola Paura e Delirio a Las Vegas, diretta dal visionario Terry Gilliam e interpretata da Johnny Depp. Sul canale Rete 4 in prima serata verrà trasmesso il film L'immortale diretto dal regista Richard Berry. Il protagonista dell'opera è interpretato dall'attore francese Jean Reno e si ricorda che la visione del film è sconsigliata ai minorenni, per via delle violente scene di azioni presenti all'interno del lungometraggio. In seconda serata andrà in onda un altro film, Contact, di genere fantascientifico. Il film è diretto dal regista Robert Zemeckis ed è interpretato da Jodie Foster. Sul canale Mediaset La5 invece, andrà in onda un film commovente del genere sentimentale, Burning Plain - Il confine della Solitudine, diretto da Guillermo Arriaga. Sul canale dedicato alle repliche dei migliori programmi, Mediaset Extra, andrà in onda in prima serata un programma in diretta, il reality Grande Fratello Vip, live in esclusiva dalla casa. Su Iris, sarà trasmesso il film storico I Vichinghi, mentre sul canale Mediaset Italia 2 ci sarà il film d'avventura The Lost Dinosaurs. Infine, su Top Crime andranno in onda le puntate della seconda stagione di Blindspot, serie tv d'azione, mentre sul canale Boing sarà trasmesso il cartone Lo straordinario mondo di Gumball.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5, ore 21:15 L'isola di Pietro, fiction

Canale 5, ore 23:10 Grande Fratello Vip, reality

Italia 1, ore 21:20 Le Iene Show, intrattenimento

Italia 1, ore 00:50 Paura e Delirio a Las Vegas, film

Rete 4, ore 21:15 L'immortale, film

Rete 4, ore 23:50 Contact, film

La5, ore 21:10 The Burning Plain - Il confine della solitudine, film

Mediaset Extra, ore 21:15 Grande Fratello Vip, reality

Iris, ore 21:00 I Vichinghi, film

Mediaset Italia 2, ore 21:10 The Lost Dinosaurs, film

Top Crime, ore 21:10 Blindspot, serie tv

Boing, ore 21:50 Lo straordinario mondo di Gumball, cartoni animati

