STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che tempo Che Fa e N.C.I.S. (domenica, 1 ottobre 2017)

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, domenica 1 ottobre 2017, la Rai punta a coprire tutte le fasce di pubblico con una programmazione sulle sue reti 'top' che prevede intrattenimento, cultura, spettacolo, cinematografia di alto livello. Ovviamente il principe delle reti nazionali, nella serata della domenica, è già dalla prima puntata, ma il trend non potrà che crescere, Fabio Fazio, migrato dalla terza rete al canale classico per la divulgazione nazional-popolare, Rai Uno. Le altre reti si difendono grazie a programmazioni con tematiche legate al documentario artistico e naturalistico, tre ottimi film di diverso genere nel quale determinare la propria visione, telefilm sulla seconda rete per amanti dei poliziotti scientifici, varietà e serate di gala in vari canali in prima e seconda serata, una programmazione di tutto rispetto per puntare al massimo share domenicale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Con il suo 'Che Tempo Che Fa', Fabio Fazio, dopo anni di trasmissione sulla terza rete nazionale insidia in fasce pre-serali e serali per tutti i canali dei palinsesti domenicali, grazie alla sua formula colta e divertita, adatto per tutte le famiglie (Litizzetto permettendo). Nel proprio salotto ospiterà ospiti di caratura internazionale tra tematiche relative alla cronaca, alla politica, allo spettacolo, alla musica, all'arte, al cinema, alla moda. Un talk-show a 360° per un Fazio mai come oggi trascinatore di Mamma Rai verso l'aggiudicazione della domenica sera. Per rimanere in tema di approfondimenti, 'Prix Italia' è l'offerta di una seconda serata votata allo spettacolo divertente in questa parata di premi di vario genere. Rai Due rimane fedele alla sua proposta, 'N.C.I.S' e 'Bull' sono i due telefilm di prima e seconda serata adatti ad appassionati del genere poliziesco scientifico, un successo per nulla relativo viste le buone percentuali domenicali.

Il cinema si esalta su Rai Tre con l'ottimo 'Marigold Hotel', la storia di alcuni nonnini alla prese con un truffaldino e giovane albergatore indiano. Nella cornice di un meraviglioso Rajasthan, vicende personali, ardori e passioni sono il profumo dei fiori di garofano, In seconda serata il TG3 con le notizie del giorno. Tensione legata ad un filo grazie al thriller proposto da Rai 4, 'Devil's Knot', tra sette sataniche, misteriose scomparse di bambini, ricerche sul filo dell'horror paranormale. La pellicola terrà il pubblico con il fiato sospeso per due ore di buon cinema. Rai 5 ha il suo target e conferma la fascia serale domenicale all'insegna della natura e della cultura con il documentario 'Wild Italy', mentre Rai Movie punta alla diversificazione cinematografica affiancando ai due bellissimi film di Rai Tre e Rai 4, lo storico 'Lincoln' (https://it.wikipedia.org/wiki/Lincoln_(film_2012), film grazie al quale Daniel Day-Lewis fu nominato, vincendo, per l'Oscar come miglior attore protagonista. 'Fatti Unici' è la risposta italiana su Rai Premium ai polizieschi d'oltreoceano, con le classiche situazioni tragi-comiche del bonario commissario Marisa e il suo commissariato frizzante, tra vicende e amori personali e casi da risolvere con scrupolo, ma sempre all'insengna dell'italianità (http://www.raiplay.it/programmi/fattiunici/ ).

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno ore 21,10 Che tempo Che Fa (talk show),

alle ore 23,20 Prix Italia (Evento)

Rai Due ore 21,20 N.C.I.S. - Stagione 14 Episodio 18 - Uomo in mare (Telefilm),

alle ore 22,20 Bull - Stagione 1 Episodio 16 - Caduta libera (Telefilm)

Rai Tre ore 21,15 Marigold Hotel (Film),

alle ore 23,20 TG3 (Attualita')

Rai 4 ore 21,15 Devil's Knot - Fino a prova contraria (Film)

Rai 5 ore 21,15 Wild Italy (Documentario)

Rai Movie ore 21,10 Lincoln (Film)

Rai Premium ore 21,20 Fatti Unici (Spettacolo)

