Serena Grandi, lite con Corinne Clery/ Con il figlio Edoardo Ercole la replica al duro attacco (Domenica Live)

Serena Grandi ed Edoardo Ercole a Domenica Live

Serena Grandi torna a Domenica Live: l'attrice, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip, sarà ospite di Barbara d'Urso in compagnia del figlio, Edoardo Ercole. L'occasione sarà utile per replicare al duro attacco di Corinne Clery, che nei giorni scorsi ha ribadito di non essere in ottimi rapporti con la collega. Nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha rivelato che Serena Grandi le ha mandato un messaggio sul telefonino per riallacciare i rapporti: «Io non le ho neanche risposto perché non mi interessa. Non siamo amiche, non siamo parenti: non voglio sapere nulla di lei, punto!». Dura Corinne Clery nei confronti di Serena Grandi, anche quando si tratta di parlare del compianto Beppe Ercole, il quale - a detta sua - non sarebbe stato contento della partecipazione dell'ex moglie al reality: «Lui non la poteva più vedere: quando l'ho conosciuto, nel 1995, era solo da due anni. Non sono stato io a portarlo via a Serena Grandi».

L'ESPERIENZA AL GRANDE FRATELLO VIP

La partecipazione di Serena Grandi alla nuova puntata di Domenica Live sarà l'occasione per parlare dell'esperienza dell'attrice all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, anche se è durata poco. Proprio in merito alla sua uscita si è espressa la diretta interessata nei giorni scorsi, non senza qualche frecciatina. «Non ho santi in paradiso», ha dichiarato, facendo forse riferimento al fatto di non aver ricevuto spinte o aiuti da nessuno. «Sono stata sempre felice di poter entrare al Grande Fratello, sono inoltre uscita al momento giusto. È andata come avevo pensato», ha raccontato Serena Grandi nei giorni scorsi. Niente rancori per l'attrice, che si è goduta ogni aspetto dell'esperienza al Grande Fratello Vip: dallo studio ai presentatori, passando per il format. «Seguivo il programma dall'anno scorso e ho pensato di partecipare», ha aggiunto Serena Grandi, che però non è riuscita a prolungare la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia.

