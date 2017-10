TÚ SÍ QUE VALES / Le pagelle della prima puntata

Tú sí que vales, il trio Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara

I TOP E FLOP DELA PRIMA PUNTATA

Al via la quarta edizione di Tú sí que vales, una corrida due punto zero dai toni decisamente più pretestuosi. Perché se la Corrida era un modestificio reo confesso, l'aggravante di Tú sí que vales è quello di crederci, fin troppo. E i conduttori Belén, Castrogiovanni e Sakara sono complici inconsapevoli della meccanica del banale, vittime di un carnefice [la produzione, N.d.R.] che li vuole attori passivi alla stregua dei giudici. I loro interventi sono relegati a pochi e brevi momenti, tutti rigorosamente programmati e standardizzati alla solita liturgia dei talent show. In effetti, è la giuria a farla da padrona, sebbene Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti non abbiano alcun titolo che attesti la loro competenza... sempre che non si voglia annoverare l'esperienza pregressa di Maria dalle parti di Amici. Quanto ai concorrenti, nessun guizzo stilistico. Tanti i numeri da circo, apprezzabili a stento dagli amanti del genere. Il tutto è riassumibile in un'esibizione sul finale, la più meritevole tra le venti proposte ieri. Le protagoniste, due ragazze olandesi: "Tic è un personaggio a cui piace stare al centro dell'attenzione", spiegano, presentando la loro marionetta. "Non sempre, però, le cose vanno per il verso giusto. Può capitare che durante il suo numero cada rovinosamente, per esempio". Tic è la parodia del concorrente-tipo di Tú sí que vales. Di funamboli se ne vedono tanti, dalle parti di Canale 5. Ma mai di stoffa, e mai con la stoffa. Voto: 8 e 1/2. Dal puparo a Pupo, con il ridicolo sosia del cantante aretino. Premiata la somiglianza, non la voce. Voto: 4.

Ancora un'esibizione in musica, con Tony Pacino e la sua Come prima. Sì: è proprio lui, ed è pronto a rimettersi in gioco. La voce è la stessa di quarant'anni fa, e non meno lodevole è la voglia di ricominciare. Va peggio per Massimo, cinquantenne romano con un sogno mai realizzato: fare il cantante. I giudici lo bocciano; sarà per un'altra vita. Maurizio riassume in poche battute le sue grame giornate da pasticciere. "Al momento, però, sono fuori servizio". Come da copione, Maurizio vuol essere il concorrente strappalacrime. E quale brano è più lacrimevole della colonna sonora del Gladiatore? Da novello Bocelli, il giovane fa incetta di applausi. Ma Mammucari non si lascia persuadere, e il pubblico gli dà contro. Basta buonismi. Voto: 4. Ancora una performance "per il sociale", con i ragazzi autistici di Pizzaut. Ancor prima dell'inizio, Scotti borbotta: "Bravi". "L'inclusione sociale può essere bella e divertente, e noi siamo qui per dimostrarlo". Sì, ma quando? E, soprattutto, in che modo? Niente pizzata, almeno per stasera. Progetto lodevole, ma di Tú sí que vales ha ben poco. Voto: 5. Avanti con il telecronista, che viene sfidato dai giudici a commentare un evento di cui non immagina l'oggetto. Si tratta del funerale di Rudy Zerbi, e poi ancora di una diretta da Buckingam Palace con tanto di "ostacoli" (pioggia, vento e piccioni). Divertente; senz'altro tra i migliori della serata. Voto: 8 e 1/2.

