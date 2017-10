THE BURNING PLAIN - IL CONFINE DELLA SOLITUDINE/ Su La5 il film con Charlize Therone (oggi, 1 ottobre 2017)

il film drammatico in prima serata su La5

GUILLERMO ARRIAGA ALLA REGIA

The Burning Plain - Il confine della solitudine, il film in onda su La5 oggi, domenica 1 ottobre 2017. Una pellicola drammatica del 2008 che è stata diretta da Guillermo Arriaga, ha segnato l'esordio alla regia dello stesso regista che successivamente ha diretto il film dal titolo Texas. Come sceneggiatore del film Le tre sepolture ha vinto il premio alla miglior regia in occasione dell'edizione 2005 del Festival di Cannes. The Burning Plan - Il confine della solitudine venne proiettato al festival del Cinema di Venezia nel 2008 e distribuito nei cinema italiani nel novembre del 2008 in anteprima rispetto al resto del mondo. Il film The Burning Plan-Il confine della solitudine è stato girato in diverse location divise tra Nuovo Messico, Portland ed Oregon. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE BURNNG PLAIN - IL CONFINE DELLA SOLITUDINE, LA TRAMA DEL FILM

La storia inizia con un lungo flash back. Mariana è rimasta orfana della madre ed è fidanzata con Santiago, orfano anche lui. I loro genitori sono morti a causa di un incendio divampato mentre erano intenti ad appartarsi in un camper. Maria è una bimba originaria del Messico che cresce a assieme a suo padre Santiago, un pilota di aerei. Altra protagonista del film è Gina, che dopo essere guarita da un terribile tumore al seno, trova conforto nel legame sentimentale con Nick, un uomo molto più presente e premuroso di suo marito. Gina è la madre di Mariana e la ragazza non accoglie di buon grado la notizia della nuova relazione della madre. E' proprio lei a causare l'incendio del camper in cui rimarranno vittima sua madre e Nick, padre di Santiago. La relazione dei due ragazzi verrà fortemente osteggiata dalle rispettive famiglie, ma innamorati più che mai i due scappano via fino in Messico. Mariana, poco dopo, rimane incinta ma non intende tenere la bambina. Dopo la nascita del piccolo, lascia sua figlia con Santiago e fugge via dal Messico, cambiando la sua identità ed il suo nome in Sylvia. Trascorrono più di dieci anni ed un giorno, un amico di Carlos cerca Sylvia per farla ricongiungere con sua figlia. Dopo un primo momento di scontro tra madre e figlia le cose sembrano sistemarsi. Santiago, che nel frattempo è diventato un pilota d'aerei, rimane vittima di un brutto incidente. Sylvia va a trovarlo in ospedale e gli chiede scusa per tutti i suoi errori passati. La famiglia ritrovata riuscirà finalmente a ricongiungersi.

