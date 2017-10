TOMBOY/ Su Cielo il film con Zoé Héran e Jeanne Disson (oggi, 1 ottobre 2017)

il film drammatico in prima serata su Cielo

Tomboy, il film in onda su Cielo oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica di genere drammatica del 2011 che è stata scritta e diretta da Celine Sciamma, nota regista e sceneggiatrice francese. Altri film diretti da Sciamma sono Diamante Nero e Pauline. In veste di scrittrice ha curato la sceneggiatura di pellicole come Quando hai 17 anni e della serie tv Les Ravenants. Tomboy narra la storia di una bimba di soli dieci anni che lascia credere a tutti di essere un maschietto. La pellicola, si è aggiudicata una lunga serie di premi cinematografici internazionali. Il cast è composto da attori poco noti al grande pubblico, come Zoé Héran, Jeanne Disson, Malonn Lévana, Sophie Cattani e Mathieu Demy. Quest'ultimo, che nel film interpreta il padre del protagonista, è già apparso in altre pellicole francesi e nel 2011 ha recitato in Americano, film che ha anche diretto. Il film Tomboy è stato presentato al Festival di Berlino poco prima che la pellicola uscisse nei cinema francesi. La distribuzione ha avuto inizio nell'aprile del 2011. Nel nostro Paese è stato proiettato nel corso dell'edizione 2011 del Torino GLBT Festival e poi distribuito nei cinema nell'ottobre dello stesso anno. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

TOMBOY, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La protagonista dell'affascinante storia è Laure, una bimba dieci. La piccola, assieme alla sua famiglia, si trasferisce per qualche tempo in un quartiere periferico per trascorrere le vacanze estive. I primi giorni di vacanza Laure li passa completamente da sola perché non riesce a legare in alcun modo con i suoi coetanei. Un giorno, però, qualcosa cambia. Presentandosi ad una ragazzina di nome Lisa, dice di essere un bimbo e di chiamarsi Michael. Piano piano, tutti i bimbi del quartiere credono alla storia raccontata da Laure, che riesce ad ingannare tutti grazie ai suoi capelli corti ed agli atteggiamenti poco femminili. Il tutto accade ovviamente senza che i genitori di Laure si accorgano di qualcosa. Quando il legame tra Lisa e Laure diventerà più intimo, la situazione andrà via via complicandosi.

