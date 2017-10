UMBERTO TOZZI/ Dopo l’intervento chirurgico il cantautore da Barbara d’Urso? (Domenica Live)

Umberto Tozzi

Solo pochi giorni fa Umberto Tozzi si è sottoposto ad una operazione chirurgica sopraggiunta all'improvviso e che ha destato non poca preoccupazione presso i suoi fan. Un'appendicite acuta, infatti, lo aveva portato immediatamente sotto i ferri, facendogli saltare inevitabilmente il concerto all'Arena di Verona per i 40 anni di "Ti amo", il brano che lo ha reso celebre in tutto il mondo, previsto proprio per lo scorso 18 settembre. In quell'occasione il cantante era apparso fortemente amareggiato ed ai suoi fan che lo attendevano nel grande concerto evento aveva lasciato un sentito messaggio: "Mi dispiace con tutto il cuore per quello che sta accadendo. Avrei voluto essere con voi stasera per quello che si annunciava come il mio più bel concerto, ma ci vedremo prestissimo per passare insieme ‘la nostra serata indimenticabile’". Ne era scaturita una richiesta al Comune di Verona da parte della società organizzatrice dell'evento al fine di recuperare il concerto il prossimo 14 ottobre e dopo qualche giorno di attesa, finalmente è giunta la conferma. Oggi, intanto, attraverso la trasmissione Domenica Live sapremo come sta il celebre cantautore dopo l'inattesa operazione. "Forse riusciremo ad avere in qualche modo il grandissimo Umberto Tozzi", ha annunciato la padrona di casa Barbara d'Urso nell'anteprima della trasmissione dell'ammiraglia Mediaset.

ATTESA PER LA GRANDE FESTA DI “40 ANNI CHE TI AMO”

Che sia in studio o anche solo in collegamento, siamo certi che Umberto Tozzi oggi a Domenica Live potrebbe fare una gradita sorpresa a tutti i suoi fan che hanno temuto per le sue condizioni di salute in seguito all'operazione d'urgenza. Di sicuro per i numerosi estimatori del suo brano più celebre in Italia e nel mondo, "Ti amo", nei giorni scorsi è già giunta una bella notizia in seguito alla conferma del concerto per i 40 anni di carriera dell'artista e che - salvo nuovi imprevisti - si terrà proprio tra due settimane, sabato 14 ottobre nella prestigiosa cornice dell'Arena di Verona. L'evento prende il nome del brano cantato da intere generazioni, "40 anni che Ti Amo" e si prospetta essere una serata imperdibile con ospiti nostrani e star internazionali come Anastacia, con la quale lo stesso Umberto Tozzi ha recentemente reinterpretato proprio "Ti Amo". Con lei anche tanti amici come Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf. La grande festa, dunque, è stata solo rimandata ma presto sarà possibile cantare sulle note del brano del 1977 e che decretò il suo vero successo.

