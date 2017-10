UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani e Manila Boff nuove star del programma? (Trono Over)

Gemma Galgani

La nuova stagione del trono over di Uomini e Donne è iniziata con il botto. Gemma Galgani, da otto anni assoluta protagonista del programma di Maria De Filippi, non ha deluso le aspettative dei fans. Se la scorsa stagione si era conclusa con l’inizio della storia d’amore tra Gemma e Marco Firpo, la nuova è iniziata con l’annuncio della fine della relazione tra la dama e il cavaliere. Una rottura che risale allo scorso luglio e che è stata svelata solo poche settimane fa. Tornata single, Gemma è tornata ad essere la protagonista indiscussa delle vicende sentimentali del trono over. Senza perdere troppo tempo, infatti, la Galgani si è prima lanciata tra le braccia di Gianfranco e poi tra quelle di Riccardo. Dopo un appuntamento e un bacio con Gianfranco, Gemma ha ricevuto il due di picche dal cavaliere che ha preferito non portare avanti la conoscenza considerando Gemma una semplice amica. Nella vita della Galgani è così arrivato Riccardo con il quale, dopo una passeggiata per le strade di Roma, è scattato un bacio. Gemma, dunque, non ha alcuna intenzione di restare in panchina e aspettare. La Galgani continua a cercare l’amore anche se il suo atteggiamento continua a dividere il pubblico che, da un lato apprezzano il coraggio della dama e, dall’altro si trovano d’accordo con Tina Cipollari che, con la sua solita veemenza ha invitato Gemma a “darsi una calmata”. Nel bene e nel male, comunque, Gemma è sicuramente la star del trono over. In questa stagione, però, potrebbe dividere lo scettro di regina con Manila Boff.

MANILA BOFF TRA SOSSIO E GAETANO

Dopo Gemma Galgani, Manila Boff ha subito conquistato le attenzioni del pubblico. Bellissima e con un fisico mozzafiato, l’ex corteggiatrice di Tommaso Scala e Aldo Palmeri, ancora single, ha deciso di cercare nuovamente l’amore in tv. La nuova dama del trono over di Uomini e Donne ha subito fatto intasare i centralini del programma di Maria De Filippi a causa del gran numero di uomini pronti a corteggiare Manila. Al momento, la dama è divisa tra Sossio Aruta e Gaetano. Con il Re Leone, Manila è già uscita a cena. Tra i due sembra esserci del feeling anche se Sossio ha ammesso di non gradire alcuni suoi atteggiamenti che potrebbero mettere fine alla loro conoscenza. Con Gaetano, invece, c’è stato uno scambio di messaggi anche se il cavaliere sta conoscendo anche altre dame. Ad avere il coltello dalla parte del manico, però, è proprio Manila che, consapevole di avere un gran numero di pretendenti, potrebbe dare il due di picche ad entrambi. Andrà così o la Boff continuerà ad uscire sia con Sossio che con Gaetano?

