Uomini e Donne/ Anticipazioni. Soleil Sorgè sbotta: il duro sfogo contro Gianmarco e Federica (Trono Classico)

Soleil Sorgè

Soleil Sorgè dice basta. Dopo le critiche ricevute negli ultimi giorni per aver trascorso una serata in compagnia dell’ex tronista Marco Cartasegna, la fidanzata di Luca Onestini si è difesa sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha puntato il dito prima contro Gianmarco Onestini, fratello di Luca e poi contro Federica Benincà, l’ex fidanzata di Marco Cartasegna con cui, all’interno del programma di Maria De Filippi, era nata era bella amicizia. Sia Gianmarco che Federica, infatti, hanno puntato il dito contro Soleil Sorgè che, con la coscienza pulita e sicura di non aver fatto nulla di male e, soprattutto, di non aver mancato di rispetto al fidanzato Luca, dopo alcuni giorni di silenzio, ha scelto di difendersi pubblicamente per mettere a tacere le voci che la vorrebbero vicina all’ex tronista milanese ora che Luca è nella casa del Grande Fratello Vip. Soleil, così, delusa e ferita dalle parole di Gianmarco che, con una serie di filmati su Instagram Stories ha fatto capire di non aver affatto gradito il suo atteggiamento, ha sbottato tirando fuori tutta la sua rabbia. “Oggi stendiamo veli pietosi. Mediterò per voi così che possiate iniziare ad avere una luce propria. Senza il bisogno di ricorrere al gossip per farvi nominare e senza essere costretti a comprare o elemosinare followers per cibare la vostra autostima. Senza il bisogno di tradire amici o famiglia per un po’ di attenzione e cavalcare le sofferenze altrui per sentirci un attimo in potere della vostra stessa vita” – comincia così il duro sfogo di Soleil che poi attacca direttamente Gianmarco Onestini - “Mi metti in cattiva luce per…? Per poter diminuire la tua spesa di follower? O per farti inquadrare in un altro programma? O per rimorchiare altre ragazze? Al tuo contrario non avrei mai tradito né te né tuo fratello in alcun modo… Spero solo che un giorno capirai il significato di Famiglia”.

LA DURA REPLICA A FEDERICA BENINCA’

Dopo il fratello di Luca Onestini, a finire nel mirino di Soleil Sorgè è stata Federica Benincà che, nei giorni scorsi, ha attaccato la fidanzata di Luca Onestini, rea di aver visto il suo ex fidanzato senza averle detto nulla. Delusa da chi, fino a pochi giorni fa considerava un’amica, l’ex corteggiatrice italo-americana di Uomini e Donne, ha usato parole al veleno per difendersi dall’attacco ricevuto dalla Benincà: “A te ‘amica’ a cui ho sempre portato rispetto, dicendoti tutto con trasparenza e senza malizia… prima mi ringrazi per averlo detto e poi pubblichi video ‘mettendo i puntini sulle i’. Mi pento solo di aver creduto nell’amicizia. E mi chiedo perché il confronto privato non sia stato scelto come avrei fatto io…”. La replica di Federica non si è fatta attendere: “Un’amica non aspetta quattro giorni per dirti di aver incontrato il tuo ex casualmente a Milano”, ha risposto la Torinese. Soleil, così, ha concluso lanciando una frecciatina al veleno: “E soprattutto stendiamo un velo su tutti coloro che si cibano del gossip sperando nel decadimento altrui. Tutti coloro a cui non servono fatti per schierarsi con ignoranza e malizia. Gli stessi che poi si affrettano a criticare società e a mostrare solidarietà quando accadono tragedie. Siete voi il male”.

© Riproduzione Riservata.