VIA DALL'INCUBO/ Su Canale Nove il film con Jennifer Lopez e Billy Campbell (oggi, 1 ottobre 2017)

il film drammatico in prima serata su Canale 9

NEL CAST JENNIFER LOPEZ

Via dall'incubo, il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dramatica con il titolo nella versione originale Enough, è stata prodotta nel 2002, diretta da Michael Apted ed interpretata da Jennifer Lopez, Billy Campbell, Tessa Allen, Juliette Lewis e Dan Futterman. Il film non ha riscosso un grande successo di pubblico e critica nonostante annoveri nel suo cast di protagonisti un personaggio molto famoso nel mondo della musica e del cinema internazionale come Jennifer Lopez. Quest'ultima, oltre ad essere una delle cantanti pop più amate degli ultimi anni, è molto attiva anche nel campo cinematografico. Jennifer Lopez ha infatti interpretato tantissimi film come Shall We DAnce?, Prima o poi mi sposo, Piacere sono un pò incinta, Che cosa aspettarsi quando si aspetta e Il vento del perdono. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

VIA DALL'INCUBO, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista del film è una giovane donna di nome Slim che per sopravvivere, fa la cameriera presso un piccolo ristorantino di provincia. Durante uno dei suoi turni di lavoro, viene pesantemente importunata da un suo cliente, ma Mitch, un uomo bello ed affascinante che assiste alla scena, la protegge e costringe alla fuga il disturbatore. Tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine e nel giro di un paio d'anni la coppia convola a nozze. Dal loro amore nasce anche una meravigliosa bimba, Grace. La loro vita sembra serena e senza problemi, dunque tutto sembra andare per il meglio. Ma Mitch, con passare del tempo, rivela la sua vera natura di uomo violento. Tradisce ripetutamente Slim e considera la sua famiglia alla stregua di una proprietà. Slim non sa come fuggire da quell'incubo e qualsiasi tentativo si rivela vano. Un giorno, in preda alla disperazione, la donna si fa coraggio e decide di scappare via con la piccola Grace da quel mondo fatto di violenza e privo d'amore. Ma Mitch scopre tutto e decide di seguirle. Slim tenta il tutto per tutto e chiede una mano a suo padre che non ha mai accettato di riconoscerla e con cui ha sempre avuto rapporti molto complessi. L'uomo, tuttavia, le consiglia di rivolgersi ad un istruttore di arti marziali così da apprendere le tecniche di base per difendersi da suo marito. Quando si sente abbastanza forte e preparata, Slim decide di affrontare l'uomo che le ha rovinato la vita. Riuscirà ad avere la meglio?

