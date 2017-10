WARRIOR/ Su Iris il film con Nick Nolte e Tom Hardy (oggi, 1 ottobre 2017)

il film sportivo nella seconda serata di Iris

NEL CAST JOEL EDGERTON

Warrior, il film in onda su Iris oggi, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 23.10. Una pellicola sportiva e drammatica che è stata affidata alla regia di Gavin O'Connor che nel 2016, ha piazzato una doppia coppia di blockbuster di ottima qualità come 'The Accountant', con una coppia dorata di protagonisti come Ben Affleck e Anna Kendrick, e il western-movie 'Jane Got a Gun', con Natalie Portman e Joel Edgerton top-actor. 'Warrior' fu l'inizio del sodalizio tra la regia di Gavin O'Connor e Joel Edgerton, un attore quasi impossibile da monitorare vista la grande richiesta sul set da parte di molti registi, ma in quel 2011, complice anche la presenza nel cast di un immortale Nick Nolte e Tom Hardy (da poco al fianco del regista Alejandro González Iñárritu con 'Revenant - Redivivo'), 'Warrior' ricevette ottime critiche all'interno di un genere nel quale spesso la trama è relegata alla pura azione sul ring, in questo caso la Mixed Martial Arts, le arti marziali miste. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

WARRIOR, LA TRAMA DEL FILM

Brendan e Tom Conlon, rispettivamente interpretati da Joel Edgerton e Tom Hardy, da anni non si parlano. La loro è un'emotività sospesa tra animi alla deriva, quasi aridi nell'esternare sentimenti, implosi in una società alla ricerca della seconda occasione. Figli di un padre allenatore di lotta greco-romana, Paddy Conlon (Nick Nolte), inizieranno a re-imbastire rapporti familiari e umani proprio all'interno di un grande torneo di Arti Marziali Miste. Tom (Tommy) è un reduce dei marines in Iraq così come il padre lo era nel corpo dei marines in Vietnam, un ciclo familiare quasi psico-magico anche nel determinare quel complesso 'del reduce' in grado di alterare il carattere, perdere di vista la realtà in una sorta di deriva psicologica, nichilista. Il nichilismo è il vero nemico della famiglia Conlon, inconsciamente alla ricerca di un salvagente umano per ricomporre i pezzi di uno sbando parentale nel quale più che l'odio vive l'apatia. Anche Brendan vive una situazione di sconfitta sociale, sposato con due figli, perde la casa in seguito al pignoramento della stessa, dovuto alla scoperta da parte del direttore della scuola dove lo stesso Brendan insegna, che la notte si trasforma in lottatore di Mixed Martial Arts. Solo un collante potrà rinsaldare legami all'interno dei Conlon e risolvere le difficili condizioni economiche: il ring, uno spaccato di vita e sudore, lotta e conquista, passione e ardore.

